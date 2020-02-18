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Сивохо отложил презентацию платформы примирения и единства из-за обострения на Донбассе

Советник секретаря СНБО назвал бой у Золотого "циничной провокацией".

Сивохо отложил презентацию платформы примирения и единства из-за обострения на Донбассе
Фото: Макс Левин

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что презентация Национальной платформы примирения и единства отложена из-за обострения боевых действий.

Об этом говорится в его фейсбуке.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали «за и против», но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а перенести", - написал Сивохо.

Он отметил, что намерен продолжить налаживать диалог между простыми людьми "непублично, системно, беспрерывно".

Напомним, что старт Национальной платформы примирения и единства был назначен на 19 февраля.

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