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Офис генпрокурора открыл дело по факту утреннего боя на Донбассе

Будет расследоваться посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Офис генпрокурора открыл дело по факту утреннего боя на Донбассе
Фото: 5.ua

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту обстрелов позиции подразделений Объединенных сил сегодня, 18 февраля. Об этом сказано в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"По факту обстрелов 18 февраля 2020 года вооруженными формированиями РФ позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный Луганской области начато уголовное производство по ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины", - сказано в сообщении.

Таким образом, будет расследоваться возможное посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. По данным следствия, оккупанты вели обстрелы по украинским защитникам из запрещенного "минскими соглашениями" вооружения. 

Враг использовал минометы калибра 120-мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. 

Напомним, 18 февраля, в 5 часов утра в районе населенного пункта Золотое Луганской области неожиданно начались активные боевые действия. Поддерживаемые Россией боевики ОРДЛО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельной механизированных бригад. Также применяли калибр 152 мм.

В ходе боевых действий один военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены. Потери боевиков - 4 погибших и 6 ранены. Бой продлился около пяти часов. 

Главное управление разведки Минобороны заявило, что РФ втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины. К 2022-2023 годам она будет готова к полноценному вторжению в Украину без дополнительной мобилизации. 

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