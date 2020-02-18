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Зеленский: сегодняшний бой на Донбассе не изменит курс на прекращение войны

В Генштабе уверяют, что угрозы наступления боевиков нет.

Зеленский: сегодняшний бой на Донбассе не изменит курс на прекращение войны
Фото: telegram.org/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский заявляет, что произошедший бой на Донбассе не изменит его курс на прекращение войны.

Об этом он заявил на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Хочу вам сказать, что у нас мощная армия, провокации бывают, армия соответствующим образом сильно ответила. Ситуация полностью контролируемая нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Мы идем уверенно, приближаемся к прекращению войны и к миру", - сказал Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Президент выразил соболезнования в связи с гибелью украинского военного и пожелал выздоровления раненым.

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, в свою очередь, сообщил, что угрозы наступления со стороны боевиков на Донбассе нет, а Вооруженные силы Украины фиксируют лишь провокации.

"Никакой угрозы такой нет", - сказал "Українським Новинам".

Хомчак пояснил, что для того, чтобы совершать наступление, необходим трехкратный перевес сил, а этого нет. По его словам, в рядах боевиков "некому наступать, поскольку они злоупотребляют алкоголем и наркотиками".

"Буквально вчера задержали "обколотого" боевика, который заблудился", - рассказал глава Генштаба.

Напомними, рано утром 18 февраля в районе населенного пункта Золотое Луганской области неожиданно начались активные боевые действия. Поддерживаемые Россией боевики ОРДО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельной механизированных бригад. Также применяли калибр 152 мм.

В ходе боевых действий один военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены. Бой продлился около пяти часов.

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