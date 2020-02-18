Зеленский: сегодняшний бой на Донбассе не изменит курс на прекращение войны

Президент Владимир Зеленский заявляет, что произошедший бой на Донбассе не изменит его курс на прекращение войны.
Об этом он заявил на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".
"Хочу вам сказать, что у нас мощная армия, провокации бывают, армия соответствующим образом сильно ответила. Ситуация полностью контролируемая нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Мы идем уверенно, приближаемся к прекращению войны и к миру", - сказал Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Президент выразил соболезнования в связи с гибелью украинского военного и пожелал выздоровления раненым.
Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, в свою очередь, сообщил, что угрозы наступления со стороны боевиков на Донбассе нет, а Вооруженные силы Украины фиксируют лишь провокации.
"Никакой угрозы такой нет", - сказал "Українським Новинам".
Хомчак пояснил, что для того, чтобы совершать наступление, необходим трехкратный перевес сил, а этого нет. По его словам, в рядах боевиков "некому наступать, поскольку они злоупотребляют алкоголем и наркотиками".
"Буквально вчера задержали "обколотого" боевика, который заблудился", - рассказал глава Генштаба.
Напомними, рано утром 18 февраля в районе населенного пункта Золотое Луганской области неожиданно начались активные боевые действия. Поддерживаемые Россией боевики ОРДО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельной механизированных бригад. Также применяли калибр 152 мм.
В ходе боевых действий один военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены. Бой продлился около пяти часов.