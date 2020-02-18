Зеленский пригрозил поселить эвакуированных украинцев в Конча-Заспе

Президент Владимир Зеленский заявил, что отдельные политические силы пытаются помешать нормальной эвакуации украинских граждан из Китая.

Об этом он сказал на брифинге во вторник после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые, - мы это знаем благодаря правоохранительным органам, - обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей": если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Кончу-Заспу в их особняки", - сказал он.

Напомним, что за последние несколько дней в поселках Шкло (Львовская область) и Микулинцы (Тернопольская область) прошли митинги против размещения эвакуируемых украинцев в местных санаториях.