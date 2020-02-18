LB.ua ведет трансляцию круглого стола "Децентрализация. Взгляд местной власти".

Организатор мероприятия – Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

1. Какие политические, экономические и социальные изменения в жизни городов произошли от начала процесса децентрализации в Украине?

2. Достижения и недостатки децентрализации по-украински.

3. Какие политические права нужны городам и другим территориальным единицам?

4. Экономический аспект децентрализации глазами руководителей городов.

5. Отношение местного самоуправления к внедрению института префектов.

Участники круглого стола:

Александр Слобожан , исполнительный директор Ассоциации городов Украины;

, исполнительный директор Ассоциации городов Украины; Сергей Сухомлин , Житомирский городской глава;

, Житомирский городской глава; Василий Сидор , городской глава Славутича;

, городской глава Славутича; Владимир Коваленко , Новокаховский городской глава;

, Новокаховский городской глава; Анатолий Федорук , городской глава Бучи;

, городской глава Бучи; Анатолий Душко, Барановский городской глава.

Модератором круглого стола выступит директор по коммуникациям Института Горшенина Наталья Клаунинг.

Упоминание в новостях организатора дискуссии – Институт Горшенина – является обязательным.