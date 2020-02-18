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Трансляция круглого стола "Децентрализация. Взгляд местной власти"

Организатор мероприятия – Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

LB.ua ведет трансляцию круглого стола "Децентрализация. Взгляд местной власти".

Организатор мероприятия – Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

1. Какие политические, экономические и социальные изменения в жизни городов произошли от начала процесса децентрализации в Украине?

2. Достижения и недостатки децентрализации по-украински. 

3. Какие политические права нужны городам и другим территориальным единицам?

4. Экономический аспект децентрализации глазами руководителей городов.

5. Отношение местного самоуправления к внедрению института префектов.

Участники круглого стола:

  • Александр Слобожан, исполнительный директор Ассоциации городов Украины;
  • Сергей Сухомлин, Житомирский городской глава;
  • Василий Сидор, городской глава Славутича;
  • Владимир Коваленко, Новокаховский городской глава;
  • Анатолий Федорук, городской глава Бучи;
  • Анатолий Душко, Барановский городской глава.

Модератором круглого стола выступит директор по коммуникациям Института Горшенина Наталья Клаунинг.

Упоминание в новостях организатора дискуссии – Институт Горшенина – является обязательным.

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