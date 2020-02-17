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"Партии-призраки" массово пошли на довыборы в Раду после угроз Минюста

Одна из них выдвинула псевдоученого Валерия Бебика.

"Партии-призраки" массово пошли на довыборы в Раду после угроз Минюста
Фото: femidaline.com

Больше десяти кандидатов в депутаты Верховной Рады на довыборах по округу №179 в Харьковской области представляют партии, которые Министерство юстиции назвало призраками и пригрозило ликвидировать через суд.

Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Своих депутатов выдвинули "Украина соборная" (от нее баллотируется псевдоученый Валерий Бебик), "Справа", "За Украину!", Дети войны "Народная партия Украины", Партия сильной власти, Социал-демократическая партия Украины, "Справедливости и развития", Блок оппозиционных сил, "Украина превыше всего!", "Народная программа Вадима Черного", Всеукраинская казацкая партия.

Все они, по данным Минюста, минимум десять лет не участвовали в выборах президента Украины или народных депутатов Украины.

Также на выборах в Харьковской области примут участие представители таких малоизвестных и небольших партий, как "Патриоты Волыни", "Добрый самаритянин", "Страна", "Демократическая альтернатива", "Защита", "Украина - вперед!", "Народная сила", "Новая жизнь", "Жизнь", "Украинцы вместе", "Собственная сила", "Женщины за будущее", "Новые рубежи".

Из парламентских партий на выборах представлены "Слуга народа" (Виктория Алексейчук), ОПЗЖ (Александр Диденко) и "Европейская солидарность" (Виктория Пташник). Баллотируется также представитель "Свободы" (Игорь Швайка).

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