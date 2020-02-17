Милованов допускает концессию больниц и университетов в будущем

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов допустил в будущем возможность концессии больниц и университетов.Об этом министр сообщил во время брифинга по итогам презентации стратегии экономического роста Украины.

Милованов также отметил, что в данный момент процесс концессии является актуальным для государства.

"Сейчас у нас есть пакеты и аэропортов, и портов, и вокзалов. В будущем, думаю, мы можем говорить о больницах, университетах…Это зависит от конкретных условий, конкретной стратегической задачи", - сказал министр.

По его словам, на данный момент началось формирование первых концессионных и полных обменных пакетов, 530 предприятий уже передали в фонды и готовят к приватизации.

Напомним, стратегия экономического роста предусматривает увеличение внутреннего валового продукта на 40% за пять лет, создание 1 млн рабочих мест и привлечение $50 млрд прямых иностранных инвестиций.

Отмечается, что для привлечения инвесторов государство планирует использовать механизм государственно-частного партнерства, концессий.