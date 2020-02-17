Фото: lmn.in.ua

Жители львовского поселка Шкло вышли на митинги из-за слуха, что эвакуированных из Китая украинцев могут разместить в местном санатории.

Информация об этом появилась в СМИ в субботу, 15 января. В частности, об этом написал в фейсбуке бывший руководитель Яворовской районной администрации Игорь Самардак: "Это правда??? Максим Козицкий [глава Львовской обладминистрации] прокомментируйте. В санаторий Шкло хотят привезти украинцев из Китая на наблюдение!!! Все бьют тревогу!!! Козак [директор санатория] хочет заработать бабло и сказал, что санаторий находится далеко от населенного пункта в лесу. Просто ужас !! [В воскресенье] в 14:00 собираются люди у поселкового совета на обсуждение вопрос, потому что в среду они должны быть здесь".

16 февраля в Шкле состоялась внеочередная сессия поселкового совета при участии главы райадминистрации Андрея Шумского.

Он официально заявил, что эвакуированных украинцев не будут размещать на карантин не только на территории санатория "Шкло", но и на территории Яворовского района в целом.

"Прошу вас перестать паниковать. Информация, которая распространяется, - фейковая. Все проводилось без всякой документации. К тому же санаторий не соответствует нужным критериям. А позиция областного и районного советов - не допустить поселения людей на карантин в Шкле. Если это произойдет, поверьте мне, я сам там поселюсь", - цитирует Шумского львовское издание LMN.

Фото: lmn.in.ua

В заявлении Яворовского районного совета говорится, что санаторий "Шкло" не соответствует критериям, необходимым для карантина. "Яворовский районный совет считает, что санаторий не может принимать такую категорию людей, поскольку вокруг санатория проживает большое количество людей. Для безопасности жителей района, пребывание эвакуированных недопустимо. Эта позиция озвучена руководству Львовской области", - заявил райсовет.

Председатель Львовской обладминистрации Максим Козицкий тоже назвал неправдой информацию о карантине эвакуированных из Китая украинцев в санатории "Шкло".

"На сегодня нет никаких поручений от Минздрава Украины по подготовке объектов Львовской области для размещения на карантин граждан Украины, которые возвращаются из Китая. В случае изменений по ситуации - общественность поинформируют", - говорится в фейсбуке губернатора.

Он также призвал не распространять слухи и непроверенную информацию.

Напомним, что самолет за украинцами отправится в Китай во вторник, 18 февраля. Их прибытие ожидается 19 февраля. Вместе с гражданами Украины из провинции Хубэй эвакуируют и нескольких аргентинцев.

В Минздраве заявляли, что эвакуировать будут только тех, у кого нет проявлений болезни.