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Глава ОП Ермак подал декларацию за 2019 год

Согласно декларации, доход Ермака за год составил 254 тыс. гривен.

Глава ОП Ермак подал декларацию за 2019 год
Фото: Макс Требухов

Глава Офиса президента Андрей Ермак обнародовал декларацию за 2019 год. Об этом говорится на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

По данным опубликованной 14 февраля декларации, руководитель ОП владеет квартирой площадью 107,8 кв. метров, приобретенным в 2015 году автомобилем Toyota Camry, рядом корпоративных прав и тремя государственными ценными бумагами стоимостью 1 тыс. гривен.

В общем Ермак внес в декларацию 254 959 грн дохода за 2019 год, в частности это доход от предпринимательской деятельности, зарплаты в ООО "Международная юридическая компания", зарплаты по основному месту работы в АО "Международная юридическая компания", гонорары в "Медийной группе европейского партнерства" и доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Также руководитель ОП задекларировал части корпоративных прав в 9 компаниях, в том числе: 100% в ООО "ЭР ПИ АЙ", 99% в ООО "Гарнет Интернешнл Медиа групп", 10% в ЗАО "Интерпромфинанс-Украина" и по 50% в ООО "Международная юридическая компания", "Международная фармацевтическая группа" и "Интерпромфинанс-Безопасность".

Еще Ермаку принадлежат 60% прав в Адвокатском объединении "Международная юридическая компания", 33,33% в ООО "АМА ВИЖН" и 0,01% - у ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис". Руководитель ОП является конечным владельцем всех вышеназванных компаний.

Кроме того, на Ермака оформлен кредит на 1 262 500 грн, он также имеет наличные денежные средства в сумме 347 тыс. долларов, 50 тыс. евро, а также 26 803 и 609 грн - на банковских счетах. При этом руководитель ОП одолжил третьим лицам 1 380 660 грн, а задолженность перед ним со стороны ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" составляет 3 334 218 и 4,98 млн гривен.

Напомним, 11 февраля Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы ОП и назначил на этот пост Ермака, который ранее был помощником президента.

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