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Коммуникационный офис Кабмина возглавила экс-менеджер "1+1 медиа" Павелецкая

До прихода в "1+1 медиа" она отвечала за корпоративные коммуникации активов, входящих в службу продаж компании "Метинвест".

Коммуникационный офис Кабмина возглавила экс-менеджер "1+1 медиа" Павелецкая
Светлана Павелецкая
Фото: detector.media

Бывшая директор по маркетинговым коммуникациям и член правления группы "1+1 медиа" Светлана Павелецкая возглавила Коммуникационный офис Кабинета министров.

Об этом Павелецкая заявила в комментарии Детектор медиа.

"После работы в медиа это достойный вызов и высокий уровень необходимого стресса. Для меня большая удача и ответственность быть частью команды, которая работает ради позитивных изменений в стране. Как мы говорили на "плюсах": нашу работу видят все", - сказала Павелецкая.

Светлана Павелецкая работала в "1+1 медиа" с 2011 по 2020 год. С декабря 2011 года она была главой пиар-департамента "1+1 медиа". С августа 2018 возглавляла департамент маркетинговых коммуникаций "1+1", который объединил функции PR и маркетинга группы. В августе 2019 Павелецкая стала членом правления "1+1 медиа" - нового органа управления холдингом. 17 января 2020 она покинула медиагруппу, которая решила снова разделить функции маркетинга и корпоративных коммуникаций.

До прихода в "1+1 медиа" Светлана Павелецкая отвечала за корпоративные коммуникации активов, входящих в службу продаж компании "Метинвест". А до этого возглавляла пиар-агентство Pillar Hill & Knowlton.

В 2016 Светлана Павелецкая вместе с гендиректором "1+1 медиа" Александром Ткаченко и гендиректором УНИАН Артемом Ковалевым стала соучредителем книжного издательства "Книголав", которое работает до сих пор.

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