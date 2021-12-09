​Цифрова ліцензія М2 перейшла до каналу групи "1+1"

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення переоформила ліцензію компанії ТОВ "Дідживан". Новою бенефіціарною власницею компанії стала керівниця платформи Viasat Світлана Міщенко.

Рішення було прийнято на засіданні 8 грудня, пише "Детектор Медіа".

Внаслідок переоформлення ліцензії змінився логотип компанії - з "Аргумент ТВ" на "УНІАН ТБ".

Раніше ця цифрова ліцензія належала ТОВ "Телеодин" - юридичній особі телеканалів М1 та М2, яка входить до медіагрупи StаrLightMedia.

Саме ця компанія мала ліцензію на цифрове ефірне мовлення для каналу М2 в мультиплексі МХ-4, якого де-факто не існує, а ліцензія його провайдера - ТОВ "Українська цифрова телемережа" - була анульована кілька років тому. Через це М2 не міг мовити в цифровому ефірі.

У 2021 році компанія "Телеодин" створила дочірню компанію "Дідживан" і перевела на неї цифрову ліцензію. Нацрада з цим погодилась і в жовтні переоформила ліцензію. Новим керівником і бенефіціарним власником компанії замість бізнесмена й політика Миколи Баграєва став юрист Сергій Рабенко. Згідно з реєстром, він є керівником та власником іще чотирьох компаній, які не мають стосунку до медіа.

Як повідомлялося, в 2019 році Нацрада дозволила телеканалу групи "1+1 медіа" УНІАН (ТОВ «УНІАН ТБ») мовити в загальнонаціональній цифровій ефірній мережі компанії "Зеонбуд". Нацрада задовольнила заявку каналу про переоформлення його ліцензії та зміну мультиплексу МХ-4 на МХ-3.

Однак, того ж року Нацрада переоформила ліцензії телеканалів холдингу "1+1 медіа" - "ПлюсПлюс" і УНІАН – і дозволила їм помінятися логотипами і програмними концепціями. Фактично ж відбувся обмін мережами каналів.

Нагадаємо, 8 грудня Нацрада переоформила п'ять ліцензій ТОВ "ТРК "Студія 1+1". Також цими змінами вивели зі складу наглядової ради каналу "1+1" бенефіціарного власника Ігоря Коломойського.