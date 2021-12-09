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Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня

Зробити це необхідно в "Дії". 

Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Для отримання виплат у програмі "єПідтримка" на першому етапі потрібно подати заявку в "Дії" до 29 грудня.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Уже з 19 грудня, як і планувалося, повністю вакциновані українці зможуть отримати по 1000 гривень для витрат, що підтримають український бізнес.

"На першому етапі програма реалізовуватиметься з 19 грудня через застосунок Дія. Українці зможуть оформити віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Оформлення картки «єПідтримка» безкоштовне і без жодної плати за обслуговування. Витратити 1000 грн можна буде на визначений перелік послуг", – зазначив очільник уряду.

Нагадаємо, учора закон про спрямування коштів на програму "єПідтримка" був підписаний президентом. 1000 гривень із віртуальних карток можна витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, квитки в кіно, театр, музей, концертний зал чи для поїздок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також на придбання книжок.

Зареєстровані у "Дії" після перевірки на відповідність встановленим критеріям зможуть відкрити віртуальний рахунок в онлайн-банку, отримати на нього гроші та витратити їх на покупку послуги у суб’єкта господарювання, який бере участь у програмі.

За попередніми підрахунками, це більше 6000 підприємств у сферах культури, спорту та пасажирських перевезень.

Кошти потрібно витратити протягом чотирьох місяців із дня нарахування. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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