Україна та Хорватія підписали п’ять спільних документів

"Уряд України налаштований на розбудову взаємовигідного партнерства з Хорватією".

Денис Шмигаль та Андрей Пленкович

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про підписання п’яти спільних документів з Хорватією. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали спільну Декларацію щодо європейської перспективи України.

Крім того, під час другого засідання Спільної міжурядової українсько-хорватської комісії з питань економічного співробітництва було укладено:

Угоду про співробітництво між Державною архівною службою України та Державним архівом Республіки Хорватія . Це дасть можливість забезпечити рівні права доступу українських та хорватських дослідників до архівних документів.

. Це дасть можливість забезпечити рівні права доступу українських та хорватських дослідників до архівних документів. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України та Міністерством моря, транспорту та інфраструктури Республіки Хорватія про співробітництво в галузі залізничного транспорту. Домовленість має забезпечити умови для безперешкодного залізничного перевезення пасажирів, транспортування вантажів і пошти між державами.

про співробітництво в галузі залізничного транспорту. Домовленість має забезпечити умови для безперешкодного залізничного перевезення пасажирів, транспортування вантажів і пошти між державами. Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері метрології між Міністерством економіки України та Державним бюро метрології Республіки Хорватія. Обмін інформацією та передовим досвідом Хорватії сприятиме виконанню Україною положень Угоди про асоціацію в частині технічних бар’єрів в торгівлі та підготовки до укладення Угоди АСАА.

Також було підписано План заходів Робочої групи між Україною і Хорватією на 2022/2023 роки, який, серед іншого, передбачає обмін досвідом з Хорватією у питанні реінтеграції тимчасово окупованих територій, реабілітації ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, протимінної діяльності та посиленні національної безпеки.

"Уряд України налаштований на розбудову взаємовигідного партнерства з Хорватією та докладатиме максимум зусиль для подальшого усунення бар’єрів у наших двосторонніх відносинах", - написав Шмигаль у Twitter.