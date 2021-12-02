В Україні створили національний центр розбудови миру

В Україні стартувала робота національного центру розбудови миру, який збиратиме докази порушення прав українців на окупованих територіях.

Про це під час засідання уряду 2 грудня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Даємо старт роботі Українського національного центру розбудови миру. Уряд затвердив порядок використання коштів щодо створення реєстрів та систем моніторингу", – написав він у телеграм-каналі.

За словами очільника уряду, це дасть змогу Українському національному центру розбудови миру почати роботу та збирати докази порушення прав українських громадян на тимчасово окупованих територіях.

"Такі дії не залишатимуться поза нашою увагою. Ми домагатимемося справедливості всіма способами, передбаченими міжнародним правом", – наголосив Шмигаль.

Раніше запуск установи анонсувала міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Нагадаємо, 2 грудня Рада продовжила ще на рік закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО. Тепер документ чинний до 31 грудня 2022 року.