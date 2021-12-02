"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", – Зеленський
"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", – Зеленський
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Лукашенко та кримська імітація, або Подорож «худого кабана»
Лукашенко та кримська імітація, або Подорож «худого кабана»
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
УП: Ахметов шукав кандидатів у президенти у Вільнюсі, де Шустер святкував день народження з Аваковим та Гройсманом
УП: Ахметов шукав кандидатів у президенти у Вільнюсі, де Шустер святкував день народження з Аваковим та Гройсманом
5600: хто заплатить замість олігархів
5600: хто заплатить замість олігархів
ГоловнаПолітика

В Україні створили національний центр розбудови миру

Установа збиратиме докази порушення прав українців на окупованих територіях.

В Україні створили національний центр розбудови миру
Денис Шмигаль
Фото: Макс Требухов

В Україні стартувала робота національного центру розбудови миру, який збиратиме докази порушення прав українців на окупованих територіях.

Про це під час засідання уряду 2 грудня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Даємо старт роботі Українського національного центру розбудови миру. Уряд затвердив порядок використання коштів щодо створення реєстрів та систем моніторингу", – написав він у телеграм-каналі.

За словами очільника уряду, це дасть змогу Українському національному центру розбудови миру почати роботу та збирати докази порушення прав українських громадян на тимчасово окупованих територіях.

"Такі дії не залишатимуться поза нашою увагою. Ми домагатимемося справедливості всіма способами, передбаченими міжнародним правом", – наголосив Шмигаль.

Раніше запуск установи анонсувала міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Нагадаємо, 2 грудня Рада продовжила ще на рік закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО. Тепер документ чинний до 31 грудня 2022 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , ,
Читайте також