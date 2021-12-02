48% українців не підтримують ідею Зеленського про множинне громадянство

48% українців не підтримують ідею президента Володимира Зеленського про множинне громадянство.

Про це свідчить опитування, яке провів фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з КМІС в період з 22 жовтня по 12 листопада.

В той же час 46% не проти такої можливості, але значна частина - із застереженнями: лише для країн-членів ЄС і НАТО, лише з колишніми країнами СРСР або для всіх країн, крім Росії.

Як ви ставитесь до ідеї запровадження подвійного або множинного громадянства в Україні? Підтримую для всіх країн 23.8 Підтримую для всіх країн, крім Росії 6.6 Підтримую, але тільки з країнами-членами ЄС і НАТО 11 Підтримую, але тільки з країнами колишнього СРСР 4.5 Не підтримую взагалі 48 Інше 1.1 Важко сказати/Не знаю 5

Найбільшу підтримку ідеї з кількома громадянствами висловили респонденти зі східних областей України, молодь, заможніші люди та ті, хто їздив за кордон в останні роки.

"В українському суспільстві на сьогодні відсутня підтримка ідеї запровадження подвійного (множинного) громадянства. Можна обґрунтовано припустити, що заперечення проти такої ідеї зумовлене російською агресією, в тому числі насильницькою паспортизацією громадян України у Криму та в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Важливо розуміти, що 67% українців позитивно ставляться до діаспори. Тому якщо подвійне (множинне) громадянство стосуватиметься винятково закордонних українців, в такому разі пропозиція Президента буде схвально сприйнята суспільством", - прокоментували результати опитування в фонді "Демократичні ініціативи".

В опитуванні, яке проводилось методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера; computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів, взяли участь 2003 людини. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Дослідження провели на замовлення Інституту центральноєвропейської стратегії у рамках спецпроєкту Re:Open Zakarpattia.

Нагадаємо, що 1 грудня президент Володимир Зеленський зареєстрував в Верховній Раді пакет із трьох законопроєктів, якими він пропонує врегулювати питання, які стосуються подвійного громадянства. Зокрема, Зеленський хоче криміналізувати приховування інформації про наявність паспорта іншої країни.