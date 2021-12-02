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48% українців не підтримують ідею Зеленського про множинне громадянство

Соціологи припускають, що це зумовлено російською агресією.

48% українців не підтримують ідею Зеленського про множинне громадянство
Фото: dpsu.gov.ua

48% українців не підтримують ідею президента Володимира Зеленського про множинне громадянство.

Про це свідчить опитування, яке провів фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з КМІС в період з 22 жовтня по 12 листопада.

В той же час 46% не проти такої можливості, але значна частина - із застереженнями: лише для країн-членів ЄС і НАТО, лише з колишніми країнами СРСР або для всіх країн, крім Росії.

Як ви ставитесь до ідеї запровадження подвійного або множинного громадянства в Україні?  
Підтримую для всіх країн 23.8
Підтримую для всіх країн, крім Росії 6.6
Підтримую, але тільки з країнами-членами ЄС і НАТО 11
Підтримую, але тільки з країнами колишнього СРСР 4.5
Не підтримую взагалі 48
Інше 1.1
Важко сказати/Не знаю 5

Найбільшу підтримку ідеї з кількома громадянствами висловили респонденти зі східних областей України, молодь, заможніші люди та ті, хто їздив за кордон в останні роки.

"В українському суспільстві на сьогодні відсутня підтримка ідеї запровадження подвійного (множинного) громадянства. Можна обґрунтовано припустити, що заперечення проти такої ідеї зумовлене російською агресією, в тому числі насильницькою паспортизацією громадян України у Криму та в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Важливо розуміти, що 67% українців позитивно ставляться до діаспори. Тому якщо подвійне (множинне) громадянство стосуватиметься винятково закордонних українців, в такому разі пропозиція Президента буде схвально сприйнята суспільством", - прокоментували результати опитування в фонді "Демократичні ініціативи".

В опитуванні, яке проводилось методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера; computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів, взяли участь 2003 людини. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Дослідження провели на замовлення Інституту центральноєвропейської стратегії у рамках спецпроєкту Re:Open Zakarpattia.

Нагадаємо, що 1 грудня президент Володимир Зеленський зареєстрував в Верховній Раді пакет із трьох законопроєктів, якими він пропонує врегулювати питання, які стосуються подвійного громадянства. Зокрема, Зеленський хоче криміналізувати приховування інформації про наявність паспорта іншої країни.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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