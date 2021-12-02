Мінімальна пенсія зросте влітку наступного року лише на 80 гривень.

Збільшення мінімальної зарплатні в 2022 році передбачено на 200 гривень, а мінімальна пенсія зросте влітку наступного року лише на 80 гривень.

Про це на брифінгу в кулуарах парламенту заявив член Комітету з питань бюджету, нардеп фракції "Євпрпейська солідарність" Олексій Гончаренко, передає кореспондент LB.ua.

"Мені це нагадує сімейний бюджет Зеленського-Єрмака... З точки зору соціальної - ну давайте подивимось: мінімальна зарплата 6500 зараз маємо, з наступного року буде 6700. Збільшення на 200 гривень, що складає 3%, і це на кінець року. Це означаж, що фактично влада закладає зменшення доходів людей, які отримують мінімальну зарплату... Теж саме із мінімальною пенсією, яку хочуьт підвищити на 80 гривень. Це - взагалі ні про що!", - зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, Кабмін заклав у бюджет на 2022 рік середню зарплату 15,3 тис. гривень і курс долара 28,6 грн. Мінімальна зарплата на початок 2022 року становитиме 6500 гривень.

Міністр фінансів Сергій Марченко також заявляв, що середній заробіток українських медичних працівників у 2022 році збільшиться і складатиме 22,5 тис. гривень.

Сьогодні, 2 грудня, Рада почала розглядати законопроєкт про бюджет на 2022 рік у другому читанні.