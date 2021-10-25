Київський центр зайнятості назвав найоплачуваніші у столиці вакансії

Середній розмір зарплати у вакансіях, про які роботодавці повідомили київську службу зайнятості, - 10,4 тисячі гривень. Це майже у два рази менше, ніж середня офіційна по місту (20,4 тисячі гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського міського центру зайнятості.

Зазначається, що праця окремих категорій працівників оплачується набагато вище середнього рівня.

Найбільше платять - у сфері ІТ-технологій. Зарплати стартують від 40 тисяч гривень. Тут є і вакансія з найвищою зарплатою - фахівцю з розроблення комп’ютерних програм пропонують 110 тисяч гривень на місяць. У фахівців з розроблення та тестування програмного забезпечення середняьомісячна зарплата - близько 72 тис. грн. Інженерам з програмного забезпечення комп’ютерів обіцяють 58 тис. грн, аналітикам комп’ютерних систем - 54 тис. грн, інженерам з комп’ютерних систем - 48 тис. грн, аналітикам консолідованої інформації - 47 тис. грн. Найбільше вакансій у цій сфері - для інженерів-програмістів: середня зарплата складає 45,5 тис. грн.

Другу групу високооплачуваних вакансій становлять менеджери різних напрямків. Запрошують на роботу працівників із зарплатою 34,5 - 36,5 тис. грн, менеджера з маркетингу - 25 тис. грн, аналітика (банківська діяльність) - 25 тис. грн та аналітика - 24 тис. грн

Третя категорія ТОП-вакансій, найчисельніша - представники робітничих професій. Столичні роботодавці шукають рихтувальників кузовів на зарплату, в середньому, 40,5 тис. грн, зварників, - 32,5 тис. грн, електромонтажників - 24 тис. грн, газорізальників - 23,5 тис. грн, арматурників - 23,5 тис. грн, монтажників - 22,5 тис. грн, бетонярів - 22 тис. грн.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що середній заробіток українських медичних працівників у 2022 році збільшиться і складатиме 22,5 тис. гривень.

Кабмін заклав у бюджет на 2022 рік середню зарплату 15,3 тис. гривень і курс долара 28,6 грн.