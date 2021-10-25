Народний депутат і заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко розповів, за якими цінами купує продукти на столичному Бессарабському ринку.

У кулуарах Верховної Ради Тищенко зізнався, що купує продукти на Бессарабському ринку і любить там дегустувати сало, повідомляє Фокус.

"Перший шматок сала коштує від 50 до 200 гривень за кілограм", - заявив Микола Тищенко, відповідаючи на питання про ціни на продукти.

За словами нардепа, на Бессарабському ринку, який вважається одним з найдорожчих ринків Києва, він купував гречку по 12 і 28 гривень за кілограм. Більш того, Микола Тищенко заявив, що не помітив зростання цін на продукти в Україні.

"Ні, такі ж самі (ціни на продукти - ред.). Всі ціни залежать від енергоносіїв. Якщо криза в світі є, значить піднімається і собівартість продукту, адже він якось потрапляє до нас на стіл", - продовжив депутат і не відповів на пряме запитання, скільки грошей він особисто витрачає на продукти харчування.

Микола Тищенко заявив, що вважає за краще їсти овочі та яловичину, яку він в останній раз купував від 50 до 70 гривень, а "можна було купити і за 20 гривень".

За даними Держстату, середня ціна на яловичину в Україні у вересні становила 172 грн за кілограм, хоча ще на початку року в середньому за неї просили майже 145 гривень.

Що стосується гречки, то кілограм крупи у вересні в середньому коштував 42,54 грн. Кілограм сала українському покупцеві у вересні обходився у майже 87 гривень.