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На будівлі посольства Німеччини у Києві відкрили арт-об’єкт

Презентацію приурочили до завершення тижнів Німеччини в Україні. 

У Києві на будівлі посольства Німеччини презентували художню композицію, виконану в стилі тейп-арт.

Про це мер столиці Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Арт-об’єкт Кличко відкрив разом з послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен

Його створили молоді українські та німецькі художники, а презентацію приурочили до завершення тижнів Німеччини в Україні. 

“Прапори двох держав, зображення яких прикрасило фасад будівлі посольства, символізують дружбу та партнерство України і Німеччини, що триває вже майже 30 років. Невдовзі ми відзначатимемо річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною і Німеччиною”, – підкреслив Кличко.

Він зазначив, що Німеччина завжди підтримувала незалежність і територіальну цілісність України та європейські прагнення нашої держави, допомагала і допомагає втілювати необхідні реформи.

“У Києві ми з німецькими партнерами втілюємо багато проектів, які допомагають змінювати наше місто. Тривають і побратимські відносини Києва з кількома німецькими містами. І ми будемо продовжувати нашу співпрацю, переймати найкращий європейський досвід наших друзів”, – підкреслив голова столиці.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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