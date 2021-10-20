Володимира Шейка переобрали на посаду гендиректора Українського інституту

Установу було створено у 2017 році для презентації України за кордоном і просування її іміджу у світі.

На посаду гендиректора державної установи "Український інститут" при МЗС переобрано Володимира Шейка.

Про це повідомляє "Читомо" з посиланням на трансляцію засідання фінального туру конкурсу.

За результатами попередніх етапів фіналістами конкурсного відбору стали:

Марія Липяцька, експерт зі стратегічних комунікацій та розвитку національних брендів, радниця міністра закордонних справ України;

Костянтин Спілка, менеджер проєктів у культурній сфері;

Володимир Шейко, перший директор Українського інституту, експерт з культурної дипломатії, менеджменту культури, маркетингу і комунікацій.

До конкурсної комісії увійшли: експерт міжнародних інституцій Соломія Боршош; директорка ГО "Центр міської історії Центрально-Східної Європи" Софія Дяк; телеведучий Вадим Карп’як; голова УІНП Антон Дробович; філософ Вахтанґ Кебуладзе; журналіст Богдан Логвиненко (ГО Ukraїner); ексдержсекретар МІП, голова ГО "Інститут інформаційної безпеки" Артем Біденко; т.в.о. генерального директора Директорату публічної дипломатії та комунікацій МЗС України Ірина Боровець.

Переможця обрано шляхом рейтингового голосування всіх членів комісії.

Нагадаємо, в червні 2017 року Кабінет Міністрів України схвалив створення державної установи "Український інститут" для презентації України за кордоном і просування її іміджу у світі. Кабмін погодився з пропозицією Міністерства закордонних справ щодо створення Українського інституту, віднісши його до сфери управління МЗС.