У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
ГоловнаКультура

Каньє Вест змінив ім'я на Є

Репер пояснив своє рішення "особистими причинами".

Каньє Вест змінив ім'я на Є
Фото: EPA/UPG

Американський репер Каньє Омарі Вест офіційно змінив ім'я. Тепер його звати просто Є, пише Associated Press.

Співак подав клопотання про зміну імені у серпні 2021 року, мотивувавши його "особистими причинами", а у понеділок, 18 жовтня, суд в Лос-Анджелесі задовольнив це прохання, не побачивши підстав для відмови

Каньє Вест у 2018 році випустив альбом під назвою Ye, і тоді ж почав так підписуватися у соцмережах. Він казав, що Є - це не просто частина його імені Каньє, але слово з Біблії.

44-річний співак Є знаходиться в процесі розлучення з Кім Карданшьян Вест, яка вирішила зберегти чоловікове прізвище. Четверо дітей пари також мають прізвище Вест.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також