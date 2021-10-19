Каньє Вест змінив ім'я на Є

Американський репер Каньє Омарі Вест офіційно змінив ім'я. Тепер його звати просто Є, пише Associated Press.

Співак подав клопотання про зміну імені у серпні 2021 року, мотивувавши його "особистими причинами", а у понеділок, 18 жовтня, суд в Лос-Анджелесі задовольнив це прохання, не побачивши підстав для відмови

Каньє Вест у 2018 році випустив альбом під назвою Ye, і тоді ж почав так підписуватися у соцмережах. Він казав, що Є - це не просто частина його імені Каньє, але слово з Біблії.

44-річний співак Є знаходиться в процесі розлучення з Кім Карданшьян Вест, яка вирішила зберегти чоловікове прізвище. Четверо дітей пари також мають прізвище Вест.