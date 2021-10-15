Шоу запустили у ході трансформації острова, яка триває там за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Запорізький острів Хортиця стає одним із головних туристичних магнітів України.

В ході трансформації і реконструкції острова, яка триває там за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», запустили унікальне лазерне шоу, яке поєднує ландшафт цього місця і його значення для історії країни.

Запуск шоу відбувся 14 жовтня і тепер тричі за вечір гості Хортиці можуть дивитися 10-хвилинну масштабну світлову виставу «Трансформація крізь історію», створену за підтримки Метінвест Груп.

Також кожен відвідувач може самостійно запускати короткі світлові інсталяції. Для цього необхідно зчитати QR-коди, розміщені на даху Музею історії запорізького козацтва. Вони дають історичну довідку і проєктують у небо, на пагорб та пороги Дніпра символи цього місця. За словами генерального директора Національного заповідника «Хортиця» Максима Остапенка, лазерне шоу буде затребуваним і абсолютно безкоштовним.

«Будь-який відвідувач острова зможе керувати світловою інсталяцією, від цього перехоплює дух. Плюс отримає в цікавій форми інформацію про Хортицю та її історію. Такого немає ніде в країні. Саме завдяки таким атракціям, оновленим знаковим об’єктам на острові, завдяки новому арт-об’єкту «Коло Єдності» ми очікуємо на значне збільшення кількості туристів», – розповів він.

На Хортиці в ході реалізації програм президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» і «Велика реставрація» ведуть реконструкцію Музею історії козацтва, вже відкриті після реконструкції Пагорб Єдності, оглядовий майданчик, «Козацьке Коло», пішохідні доріжки. За ініціативою першої леді Олени Зеленської Хортиця стане повністю безбар’єрною.

Як пояснив координатор програми «Велике будівництво», заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, це лише старт реставрації Хортиці.

«У подальших планах – розвиток всієї інфраструктури зі збереженням унікального природного середовища, створення Музею судноплавства. Легендарний острів у Запоріжжі – місце сили всієї України», – додав він.

Нагадаємо, протягом трьох років за програмою «Велика реставрація», яка входить до програми Володимира Зеленського «Велике будівництво», в Україні планується відновити 150 об'єктів культурної та історичної спадщини.