Також у планах – ремонт трьох мостів та шести медичних закладів.

У межах програми “Велике будівництво” на Донеччині цьогоріч мають відремонтувати понад 60 км доріг і три мости.

Про це йшлося під час зустрічі президента Володимира Зеленського з головою Донецької ОДА Павлом Кириленком.

Також у регіоні реконструюють 11 шкіл, 8 дитячих садків та 6 медзакладів.

Окрім того, планується створення трьох культурних та трьох спортивних об’єктів, зокрема спортивного комплексу з велоспорту у місті Лиман.

Зеленський під час візиту на Донбас відвідав Маріупольську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 26, яку реконструювали у межах програми.

Фото: president.gov.ua

Комплекс, зведений у 1963 році, складається з двох триповерхових будівель.

У межах реконструкції школи змонтовано нові системи опалення, утеплено фасад, замінено інженерні та електричні мережі. Проведено оздоблення стін та підлоги, здійснено благоустрій та озеленення території закладу. Також оновлено обладнання їдальні. Кабінети школи оснастили новим навчальним обладнанням.

Фото: president.gov.ua

На території закладу облаштовано спортивну інфраструктуру. Зокрема, футбольне поле зі штучним покриттям, бігову доріжку, майданчики для баскетболу та волейболу, тренажерний майданчик.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, у 2021 році в рамках президентської програми “Велике будівництво” планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг та 2 тисячі кілометрів місцевих.

У межах програми вже реконструйовано та побудовано 215 шкіл і дитячих садочків.