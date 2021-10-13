У серпні банки видали іпотечних кредитів на рекордну суму, - НБУ

У серпні українські банки видали 944 іпотечні кредити на загальну суму 830,1 млн грн. Це є найкращим результатом із грудня 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України за результатами опитування банків щодо іпотечного кредитування.

"За перші вісім місяців року видано майже 6,6 тисяч іпотечних кредитів на загальну суму понад 5,2 млрд грн. Якщо порівняти з аналогічним періодом 2020 року, зростання становить 2,2 раза за кількістю договорів та майже утричі в грошовому вимірі", - сказано в повідомленні.

Фото: НБУ

За даними НБУ, ринок вторинної нерухомості продовжує утримувати впевнене лідерство: на нього припадає понад 90% усіх нових кредитів як в кількісному, так і у грошовому вимірах.

Середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту становила 15,9 % на первинному та 13,6% на вторинному ринку. З початку року ставки знизилися відповідно на 1,0 в. п. та на 0,4 в. п., констатують у Нацбанку.

При цьому п’ять найактивніших банків уклали 89% нових угод.

Як раніше повідомляли у НБУ, в липні банки видали 974 іпотечні кредити на загальну суму 773,2 млн грн. За перші сім місяців року банки видали нових іпотечних кредитів на суму понад 4,4 млрд гривень.