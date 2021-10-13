Wizz Air відкриє 26 нових маршрутів з України

Авіакомпанія Wizz Air збирається відкрити 26 нових маршрутів з України.

Як повідомляє Lowcostavia.com.ua, про відкриття рейсів авіакомпанія оголосила 13 жовтня, наступного дня після підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом.

Фото: twitter.com/SeanM1997

Щоб забезпечити виконання всіх цих рейсів, Wizz Air планує розмістити в Україні ще сім літаків, збільшивши їхню загальну кількість з 4 до 11. П’ять нових літаків будуть базуватися в Києві, додатково до трьох уже наявних у столиці. Ще два літаки отримають базу у Львові, додатково до одного, який уже там базується.

Інше профільне видання ЦТС пише, що після запуску нових маршрутів Wizz Air буде літати в 22 країни замість нинішніх 18, а загальна кількість рейсів збільшиться до 117-ти.

"Ми розраховуємо, що нові маршрути збільшать наш пасажиропоток з України на 120%", - заявив Роберт Кері, президент авіакомпанії Wizz Air.

Нові напрямки Wizz Air з Києва:

Напрямок Дні польотів Початок польотів Київ – Париж (Бове) понеділок, п’ятниця з 17 грудня2021 року Київ – Ніцца вівторок, субота з 3 травня 2022 року Київ – Брюссель (Шарлеруа) середа, неділя з 19 грудня 2021 року Київ – Базель (Мюльхаус-Фрайбург) понеділок, п’ятниця з 1 серпня 2022 року Київ – Ейндховен понеділок, п’ятниця з 18 грудня 2021 року Київ – Барселона (Ель Прат) пн, ср, чт, пт, нд з 1 травня 2022 року Київ – Мадрид вт, чт, сб з 3 травня 2022 року Київ – Аліканте вт, чт, сб з 2 липня 2022 року Київ – Малага понеділок, п’ятниця з 2 травня 2022 року Київ – Пальма-де-Майорка понеділок, п’ятниця з 1 серпня 2022 року Київ – Порту понеділок, п’ятниця з 1 липня 2022 року Київ – Ханья вівторок, субота з 2 серпня 2022 року

Нові напрямки Wizz Air зі Львова:

Напрямок Дні польотів Початок польотів Львів – Париж (Бове) пн, ср, пт з 28 березня 2022 року Львів – Ніцца середа, неділя з 1 червня 2022 року Львів – Брюссель (Шарлеруа) середа, неділя з 1 червня 2022 року Львів – Ейндховен четвер, неділя з 27 березня 2022 року Львів – Барселона (Ель Прат) понеділок, п’ятниця з 28 березня 2022 року Львів – Мадрид четвер, неділя з 27 березня 2022 року Львів – Афіни вівторок, субота з 4 червня 2022 року Львів – Салоніки четвер, неділя з 2 червня 2022 року Львів – Венеція (Тревізо) четвер, неділя з 2 червня 2022 року

Нові напрямки Wizz Air з Харкова й Одеси:

Напрямок Дні польотів Початок польотів Харків – Салоніки вівторок, субота з 29 березня 2022 року Харків – Пардубіце четвер, неділя з 2 червня 2022 року Одеса – Афіни вівторок, субота з 2 липня 2022 року Одеса – Пардубіце вівторок, субота з 2 липня 2022 року Одеса – Лондон (Лутон) четвер, неділя з 27 березня 2022 року

Нагадаємо, що Wizz Air виконує рейси з України від 2008 року.