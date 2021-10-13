Wizz Air відкриє 26 нових маршрутів з України

Авіакомпанія Wizz Air збирається відкрити 26 нових маршрутів з України.
Як повідомляє Lowcostavia.com.ua, про відкриття рейсів авіакомпанія оголосила 13 жовтня, наступного дня після підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом.
Щоб забезпечити виконання всіх цих рейсів, Wizz Air планує розмістити в Україні ще сім літаків, збільшивши їхню загальну кількість з 4 до 11. П’ять нових літаків будуть базуватися в Києві, додатково до трьох уже наявних у столиці. Ще два літаки отримають базу у Львові, додатково до одного, який уже там базується.
Інше профільне видання ЦТС пише, що після запуску нових маршрутів Wizz Air буде літати в 22 країни замість нинішніх 18, а загальна кількість рейсів збільшиться до 117-ти.
"Ми розраховуємо, що нові маршрути збільшать наш пасажиропоток з України на 120%", - заявив Роберт Кері, президент авіакомпанії Wizz Air.
Нові напрямки Wizz Air з Києва:
|Напрямок
|Дні польотів
|Початок польотів
|Київ – Париж (Бове)
|понеділок, п’ятниця
|з 17 грудня2021 року
|Київ – Ніцца
|вівторок, субота
|з 3 травня 2022 року
|Київ – Брюссель (Шарлеруа)
|середа, неділя
|з 19 грудня 2021 року
|Київ – Базель (Мюльхаус-Фрайбург)
|понеділок, п’ятниця
|з 1 серпня 2022 року
|Київ – Ейндховен
|понеділок, п’ятниця
|з 18 грудня 2021 року
|Київ – Барселона (Ель Прат)
|пн, ср, чт, пт, нд
|з 1 травня 2022 року
|Київ – Мадрид
|вт, чт, сб
|з 3 травня 2022 року
|Київ – Аліканте
|вт, чт, сб
|з 2 липня 2022 року
|Київ – Малага
|понеділок, п’ятниця
|з 2 травня 2022 року
|Київ – Пальма-де-Майорка
|понеділок, п’ятниця
|з 1 серпня 2022 року
|Київ – Порту
|понеділок, п’ятниця
|з 1 липня 2022 року
|Київ – Ханья
|вівторок, субота
|з 2 серпня 2022 року
Нові напрямки Wizz Air зі Львова:
|Напрямок
|Дні польотів
|Початок польотів
|Львів – Париж (Бове)
|пн, ср, пт
|з 28 березня 2022 року
|Львів – Ніцца
|середа, неділя
|з 1 червня 2022 року
|Львів – Брюссель (Шарлеруа)
|середа, неділя
|з 1 червня 2022 року
|Львів – Ейндховен
|четвер, неділя
|з 27 березня 2022 року
|Львів – Барселона (Ель Прат)
|понеділок, п’ятниця
|з 28 березня 2022 року
|Львів – Мадрид
|четвер, неділя
|з 27 березня 2022 року
|Львів – Афіни
|вівторок, субота
|з 4 червня 2022 року
|Львів – Салоніки
|четвер, неділя
|з 2 червня 2022 року
|Львів – Венеція (Тревізо)
|четвер, неділя
|з 2 червня 2022 року
Нові напрямки Wizz Air з Харкова й Одеси:
|Напрямок
|Дні польотів
|Початок польотів
|Харків – Салоніки
|вівторок, субота
|з 29 березня 2022 року
|Харків – Пардубіце
|четвер, неділя
|з 2 червня 2022 року
|Одеса – Афіни
|вівторок, субота
|з 2 липня 2022 року
|Одеса – Пардубіце
|вівторок, субота
|з 2 липня 2022 року
|Одеса – Лондон (Лутон)
|четвер, неділя
|з 27 березня 2022 року
Нагадаємо, що Wizz Air виконує рейси з України від 2008 року.