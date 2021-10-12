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Прилуцьку виховну колонію виставлять на продаж за 100 млн гривень

Булівля колонії розташована в 135 км від Києва

Прилуцьку виховну колонію виставлять на продаж за 100 млн гривень
Прилуцька виховна колонія
Фото: prk.city

Міністерство юстиції України передало на баланс Фонду держмайна Прилуцьку виховну колонію для продажу на аукціоні.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Будівля колонії розташована в 135 км від Києва, в Чернігівській області. Вона містить 26 тис. кв. м приміщень, а також три земельні ділянки загальною площею 5,28 га. Стартова ціна - 100 млн грн.

Колонія знаходиться в стані оптимізації з 2019 року.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство юстиції виставило на продаж три колишні в'язниці: Ковельську виховну колонію у Волинській області, Івано-Франківську установу виконання покарань №12 у селі Тростянець та Миколаївську виправну колонію №50 у селі Держів Львівської області.

На початку червня Міністерство юстиції продало Львівську виправну колонію №48, що на вул. Хуторівка, за 407,5 млн грн. Більшу частину нерухомості придбала група компаній SoftServe. За вилучені від продажу 48-ї колонії гроші Мін'юст хоче збудувати нове СІЗО на вул. Збиральній у Львові.

Поки що це єдиний успішний кейс з приватизації колишніх в'язниць.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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