Україні потрібен мораторій на експорт брухту, щоб захистити економіку та зберегти робочі місця, – Мовчан

Україні вкрай необхідно ввести тимчасовий мораторій на експорт брухту, щоб зберегти робочі місця і врятувати від кризи галузі, які утримують цілі міста. Про це заявив народний депутат Олексій Мовчан.

"Заборона на експорт брухту необхідна, все залежить лише від того, наскільки глибоко влада розуміє проблему. Металопереробна індустрія - це насправді найбільші платники податків, найбільші роботодавці. Це містоутворюючі підприємства! Тому це (мораторій – Ред.) є надкритично для збереження хоча б якоїсь ще конкурентоспроможності української економіки у світі. Якщо ми хочемо зберегти те, що є - уряд має прийняти рішення (про заборону експорту – Ред.), - пояснив він у ефірі телеканалу "Україна 24".

Мовчан також наголосив, що необхідно вжити відповідних заходів щодо експортерів брухту, які працюють нечесно і маніпулюють експортними цінами, тобто фактично умовно продають металобрухт по 500 доларів за тонну, а декларують, що вивезли його по 300 доларів. І нагадав, що мораторій пропонується ввести тимчасово, а не на постійній основі.

"У нас непрогнозовані ціни на сировину в постпандемічний чи пандемічний період. Мораторій це тимчасовий захід, до якого нормально зможуть віднестися наші міжнародні партнери, адже ми є членом СОТ. Але під час пандемії, рахуючи кількість податків і кількість робочих місць у цій галузі – ми маємо тимчасово її захистити", - резюмував Мовчан.

Нагадаємо, раніше металурги звернулися з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського з закликом тимчасово обмежити експорт брухту і не допустити зупинки українських підприємств, які вже страждають від дефіциту сировини. Пізніше Міністерство економіки опублікувало проект постанови про обмеження експорту, але прийняття проекту з невідомих причин відстрочили.

Тим часом народний депутат Андрій Ніколаєнко зазначив: встановлені мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовому вивезенню сировини з України, і Мінекономіки необхідно терміново ввести тимчасову заборону на експорт.