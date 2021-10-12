Надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили на Одещині

Учора таке саме рішення ухвалили на Закарпатті, Хмельниччині та Івано-Франківську.

Одеська обласна комісія з питань ТЕБ та НС оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня через брак газу для бюджетних установ.

Таке рішення комісія ухвалила ввечері 11 жовтня.

За інформацією ОДА, у зв'язку з підвищенням цін на природний газ постачальники послуг не можуть виконувати контрактні умови, а організації та установи соціальної сфери (школи, лікарні тощо) не можуть оплатити завищену в рази вартість послуг. Сьогодні ціна газу становить близько 40 грн за кубічний метр.

За словами директора департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Антон Шалігала, у бюджетні установи області надходять численні листи від постачальників послуг з попередженням про припинення поставок. З огляду на те, що в стислі терміни установи соціальної сфери не встигнуть оформити нові договірні відносини (через відсутність відповідних бюджетних асигнувань), відповідні суб'єкти можуть залишитися без постачальників послуг. Це призведе до відключення від газопостачання.

Такі обставини можуть призвести до зриву опалювального сезону.

Як повідомляли, надзвичайну ситуацію через ціни на газ учора оголосили також на Закарпатті, Хмельниччині та Івано-Франківську.

Протягом минулого тижня середня очікувана ціна закупівлі газу на тендерних процедурах виросла з 29 тис грн до 41 тис грн/тис куб м. Таким чином ціна втричі перевищила гарантовану "Нафтогазом" ціну газу у 13,66 грн/куб м.