Мінімальна пенсія рідним загиблих в АТО/ООС зросте до 7800 грн

Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини.

Кабінет міністрів підтримав рішення про встановлення з 1 січня 2022 року мінімальної пенсійної виплати на рівні не менше ніж 7800 грн кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС.

Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні уряду 11 жовтня, повідомляє Урядовий портал.

"Підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні загинули за Україну, боронячи мир та спокій українських осель. Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини", - заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів з жовтня 2022 року запровадить обіцяні доплати пенсіонерам 70-75 років.