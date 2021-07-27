Мінсоц анонсував доплати пенсіонерам старшим за 70 років з 2022 року

У державному бюджеті на 2022 рік планують передбачити доплати до пенсій людям у віці 70-75 років.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, яке підготувало відповідні пропозиції в рамках ініційованої президентом Володимиром Зеленським програми адресної допомоги для літніх людей.

Зеленський у грудні 2019 року заявив, що істотне підвищення виплат усім пенсіонерам одночасно неможливе, тому що мова йде про 12 мільйонів осіб, тому було запропоновано вводити доплати поетапно.

З 1 квітня 2020 року пенсіонерам, які досягли віку 80 років і старше, встановили щомісячну доплату в розмірі 500 гривень.

З 1 жовтня 2021 року до них приєднаються пенсіонери віком 75-80 років, вони отримуватимуть компенсаційну виплату в розмірі 400 гривень.

У 2022 році надійде буде черга наступної категорії пенсіонерів віком 70-75 років. За даними Мінсоцполітики, це 1,5 млн людей.

Міністерство підкреслило, що на 1 березня 2022 року також запланована щорічна індексація пенсій для 10 млн осіб та компенсаційних виплат для пенсіонерів старше 75 років.

Також заплановано підвищити з 1 січня пенсії людям з інвалідністю з числа ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС, з 1 липня і 1 грудня - перерахувати пенсійні виплати у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а з 1 жовтня - мінімальної пенсії за віком у зв’язку із прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

Міністерство заявило, що у випадку затвердження цих пропозицій і прийняття урядового законопроєкту №4668 вперше після 2014 року програмою підвищення буде охоплено всі категорії пенсіонерів.