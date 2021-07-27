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​Вітренко припустив, що прибуток "Нафтогазу" в першому кварталі був "намальованим"

Голова правління компанії заявив, що насправді там міг бути збиток до 105 млрд гривень.

​Вітренко припустив, що прибуток "Нафтогазу" в першому кварталі був "намальованим"
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що у фінансовій звітності компанії за перший квартал (коли її ще очолював Андрій Коболєв) можуть міститися помилки.

Про це він сказав у інтерв'ю РБК-Україна.

У травні "Нафтогаз" опублікував дані неаудійованої та неконсолідованої звітності з чистим прибутком 12,6 млрд гривень. Вітренко припускає, що насправді там має бути збиток до 105 млрд гривень.

"Зараз йде дискусія з приводу відображення у звітності за півріччя двох проблем, які були і в першому кварталі. Якби вони були у повному обсязі відображені у звітності за перший квартал, то замість прибутку був би показаний збиток держави як власника НАКу до 105 млрд гривень", - сказав Вітренко.

За його словами, у звітності не було відображено проблеми з розрахунками зі сторони підприємств ТКЕ і заборгованість компанії перед "Укрнафтою".

"Для цього і треба використовувати звітність, перевірену аудитом. Інакше реальні збитки можуть перетворюватися в "намальований прибуток" через бажання менеджменту розповісти про прибуток і показати нібито хороший результат, щоб отримати якомога швидше бонус, а відображення збитків перенести на потім", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, що попередній рік "Нафтогаз" вперше з 2015 року закінчив зі збитком. Він становив 19 млрд гривень.

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