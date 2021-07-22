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"Газпром" готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але за певних умов

В компанії також не виключиаютьзбільшення обсягів транспортування російського газу через Україну.

"Газпром" готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але за певних умов
Алексей Миллер
Фото: EPA/UPG

Російський "Газпром" готовий транспортувати газ через Україну після 2024 року в рамках нових домовленостей. Про це заявив голова правління “Газпрому” Олексій Міллер, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Газпром" завжди підкреслював готовність до продовження транзиту газу через Україну, в тому числі і після 2024 року, виходячи з економічної доцільності та технічного стану української газотранспортної системи", - заявив Міллер.

Він стверджує, що питання нових обсягів закупівель російського газу для транзиту через українську ГТС “повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами”. Міллер також не виключив збільшення обсягів транспортування російського газу через Україну.

“Для обсягів нових закупівель російського газу українським маршрутом сумарно вище поточних транзитних зобов'язань "Газпром" готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну", - зазначив голова російського концерну.

Нагадаємо, що 22 липня США та Німеччина повідомили про угоду, за якою американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для Україні продовження газової угоди з Росією на 10 років.

У грудні 2019 року між Україною та Росією було підписано п'ятирічний транзитний контракт. Росія зобов'язалася прокачати через територію України 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу щорічно в 2021-2024 роках. Сторони контракту також планують розглянути можливість продовження співпраці з питань транзиту газу на аналогічних умовах на 2025-2034 роки.

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