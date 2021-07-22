Меркель назвала угоду з США про Nord Stream-2 "хорошим кроком, який вимагає готовності до компромісу"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель привітала досягнення угоди зі Сполученими Штатами Америки щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

При цьому Меркель наголосила, що ці домовленості були досягнуті з урядом США, а не з американським Конгресом, маючи на увазі загрозу санкцій США щодо проєкту, яка все ще залишається.

"В американському парламенті залишається багато критичних голосів щодо газопроводу", - нагадала канцлерка.

Меркель зазначила, що, попри досягнуту домовленість, між Берліном і Вашингтоном все ще залишаються розбіжності у питанні "Північного потоку-2", хоча сама угода є "хорошим кроком, який вимагав від обох сторін готовності до компромісу".

Голова уряду ФРН також повідомила, що російська сторона запевнила її, що не використовуватиме енергетику як зброю. Тут, за словами Меркель, Росії довелося "повірити на слово".

"Але у випадку недотримання нею зобов'язань ми не є повністю беззахисними", - додала Меркель.

Вона нагадала про санкції та висловила сподівання, що до цього не дійде.

Меркель наголосила, що Україна має залишитися країною-транзитером газу, і "Північний потік-2" не повинен призвести до того, що "Україна опиниться у скрутному становищі". За її словами, зараз завданням уряду ФРН є забезпечити довготривалий транзит російського газу територією України. Вона також підтвердила намір підтримати енергетичну трансформацію України, як це і передбачено угодою зі США.

Нагадаємо, угода щодо "Північного потоку-2", досягнута 21 липня між США і Німеччиною, передбачає, зокрема, виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 млн євро. Також США і Німеччина створять фонд обсягом не менше $1 млрд, який використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії і підвищення енергетичної безпеки.

Берлін також зобов'язується спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року. США і Німеччина в рамках угоди також зобов'язуються використовувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає в 2024 році.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау наголосили, що це значно поглибить політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі і заявили, що Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску газопроводу.

Україна також офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо "Північного потоку-2".