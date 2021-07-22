Вітренко: не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу через Україну

"Чи можна вірити, якщо хтось щось пообіцяє за Росію? Не можна вірити навіть тому, що Росія сама пообіцяє".

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко сумнівається в німецьких гарантіях транзиту газу територією України.

Про це він сказав у інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України, якщо вона його не видобуває, не подає газ з території Росії. Теоретично це могла б гарантувати Росія, але постає питання - яка ціна цих гарантій, бо Україна вже мала Будапештський меморандум, на який вона розраховувала як на гарантію безпеки. Будапештський меморандум номер два для нас не є чимось привабливим", - сказав він.

"Чи можна вірити, якщо хтось щось пообіцяє за Росію? Не можна вірити навіть тому, що Росія сама пообіцяє. Ми це проходили на практиці. Я особисто вів переговори з «Газпромом» і підписував контракт на транзит. На практиці, вони приходять на переговори і кажуть: «Ми не знаємо про що ви і з ким говорили без нас»", - додав Вітренко.

Нагадаємо, що 22 липня Сполучені Штати та Німеччина повідомили про угоду, за якою американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для Україні продовження газової угоди з Росією на 10 років.

У грудні 2019 року між Україною та Росією було підписано п'ятирічний транзитний контракт. Росія зобов'язалася прокачати через територію України 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу щорічно в 2021-2024 роках. Сторони контракту також планують розглянути можливість продовження співпраці з питань транзиту газу на аналогічних умовах на 2025-2034 роки.