Голові ОАСК Павлу Вовку в червні виплатили понад 300 тис. гривень зарплати

Законопроєкт про лікавідацію ОАСКу було подано до ВР ще у квітні.

Главі Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, який підозрюється у захопленні влади, у червні сплатили 330 557 гривень зарплати. Про це з посиланням на декларацію судді повідомляє Prosud.

"Поки Комітет Верховної Ради, очолюваний депутатом від «Слуги народу» Андрієм Костіним вже кілька місяців не може розглянути невідкладний законопроєкт президента про ліквідацію ОАСКу, його судді продовжують отримувати чималі зарплати", – йдеться у повідомленні.

В декларації про суттєві зміни в майновому стані Павла Вовка зазначено, що 25 червня він отримав таку суму від ОАСК як зарплату за основним місцем роботи.

Нагадаємо, що у квітні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Ліквідацію ОАСК у межах процедури переформатування місцевих судів Вища рада правосуддя підтримала ще у 2017 році. Замість Київського окружного адміністративного суду і Окружного адміністративного суду міста Києва мали утворити новий Окружний адміністративний суд Київської області та міста Києва.

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк і ще кілька суддів цього суду є підозрюваними у кримінальній справі про створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована в 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.