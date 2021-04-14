Зеленський запропонував замість ОАСК створити КМОАС

Фото: unn.com.ua ОАСК

На сайті Верховної Ради опубліковано текст законопроєкту президента Володимира Зеленського про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (№5369).

Він складається всього з трьох статей:

Ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва. Утворити Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у місті Києві. Територіальна юрисдикція Київського міського окружного адміністративного суду поширюється на місто Київ.

У випадку прийняття закон набере чинності на наступний день після публікації. В той же день ОАСК припинить здійснювати правосуддя.

До початку роботи нового міського суду справи розглядатиме Київський окружний адміністративний суд, повноваження якого поширюється на Київську область.

ОАСК повинен буде передати всі судові справи протягом 10 днів.

У пояснювальній записці до законопроєкту повідомляється, що Вища рада правосуддя у своєму консультативному висновку від 4 березня 2021 року не висловила позиції щодо підтримки чи непідтримки законопроєкту, зазначивши, що "реалізація вказаного законопроєкту не видається можливою до моменту створення та початку роботи повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки переведення суддів із ліквідованих до новоствореного суду може відбуватися виключно на підставі та в межах рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".

Ліквідація ОАСК потребуватиме також внесення відповідних змін в прикінцеві та перехідні положення закону України "Про судоустрій і статус суддів" (законопроєкт №5370).

Нагадаємо, що ОАСК є судом першої інстанції, який розглядає спори щодо виборчого процесу, ухвалення, проходження чи звільнення з публічної служби або справи про оскарження рішень органів державної влади чи місцевого самоврядування, розташованих у місті Києві.

Оскільки всі ці органи знаходяться в Києві, на практиці ОАСК має надзвичайну владу і в останні роки здобув славу найскандальнішого суду України.

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще кілька суддів є підозрюваними у кримінальній справі про створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована в 2019 році. Там на записах Вовк обговорює як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.