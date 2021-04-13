Голосіївський райсуд Києва відмовився притягнути до відповідальності двох суддів КС

Голосіївський районний суд Києва виніс рішення щодо суддів Конституційного Суду України Ігоря Сліденка та Ірини Завгородньої. Слухання відбулися за протоколами, складеними головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександром Новіковим, інформує пресслужба НАЗК.

"Суд виправдав Ігоря Сліденка та Ірину Завгородню в цих справах. На думку судді Алли Слободянюк, притягнення суддів до відповідальності за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів є неможливим через те, що на розгляд Великої Палати КСУ було подано заяви про самовідвід від них самих, а також від представника Президента України в КСУ", - повідомляють у НАЗК.

"Водночас ч. 1 ст. 60 Закону України «Про КСУ» прямо забороняє суддям КСУ брати участь у прийнятті рішень, щодо яких у них наявний конфлікт інтересів. Тобто навіть наявність такої заяви не може бути підставою для участі у прийнятті рішення. Крім того, ці судді взагалі не заявляли про самовідвід після того, як їм стало відомо про конфлікт інтересів, як цього прямо вимагає від них закон", - зазначається у повідомленні.

У НАЗК наголошують, що суд відійшов від багаторічної практики своїх колег щодо депутатів рад різних рівнів, яких притягають до відповідальності як членів колегіальних органів за голосування в умовах конфлікту інтересів.

Як повідомляли, 1 лютого голова НАЗК Олександр Новіков склав протоколи про адміністративне правопорушення щодо суддів КСУ Володимира Мойсика, Ігоря Сліденка та два протоколи стосовно судді КСУ Ірини Завгородньої.

Стосовно суті претензій НАЗК до суддів КСУ Новіков зазначив, що під час участі в розгляді рішення щодо е-декларування всі троє суддів діяли в умовах конфлікту інтересів, що містить ознаки адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.