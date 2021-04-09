ЦВК оголосила Аксьонова з російським паспортом переможцем виборів до Ради

За нього свої голоси віддали понад 64% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.

Центральна виборча комісія оголосила мера міста Добропілля Андрія Аксьонова переможцем на виборах до Верховної Ради на окрузі №50 у Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“Комісія встановила результати проміжних виборів народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 50. За даними протоколу народним депутатом України обрано Андрія Аксьонова”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за Аксьонова свої голоси віддали 19 949 виборців, що становить понад 64% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.

Після вирішення процедурних питань ЦВК має ухвалити рішення щодо реєстрації обраної особи народним депутатом України.

У ЦВК також зазначили, що діяли виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

“На сьогодні законодавство України не передбачає ні можливості, ні механізму скасування реєстрації кандидатом у народні депутати особи, у якої виявлено громадянство іншої держави, поки ця особа є громадянином України, або з будь-яких інших підстав, прямо не передбачених законом”, - сказано у повідомленні.

Раніше журналіст Денис Казанський повідомляв, що у 2014 році Аксьонов організовував "референдум ДНР" у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де тоді був селищним головою.

Після початку війни Аксьонов втік до окупованого Криму та отримав там російський паспорт (що підтверджується інформацією базі даних Федеральної податкової служби РФ).

У 2015 році Аксьонов спокійно повернувся у Добропілля і взяв участь у виборах мера міста.

У 2018 Аксьонова затримали правоохоронці по справі, яка не стосувалася сепаратизму. Його звинуватили у корупції - підробленні документів, розтраті майна. Після цього Аксьонов втік з країни і був оголошений у розшук. Пізніше повернувся, а свою відсутність пояснив лікуванням.