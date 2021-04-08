"Батьківщина" і "ЄС" оскаржили в КСУ укази Зеленського про Тупицького

49 депутатів Верховної Ради оскаржили в Конституційному Суді три укази президента Володимира Зеленського, які стосуються судді КСУ Олександра Тупицького.

Про це повідомляється на сайті КСУ.

Депутати просять визнати неконституційними укази №607/2020 від 29 грудня та №79/2021 від 26 лютого про відсторонення Тупицького від посади судді, а також указ №124/2021 від 27 березня про скасування рішень колишнього президента Віктора Януковича, якими у 2013 році було призначено Тупицького та ще одного суддю КСУ Олександра Касмініна.

"Попри те, що Конституційному Суду України не завжди вистачало незалежності, суд подекуди здавався інструментом у боротьбі українських політиків за владу, а його окремі рішення викликали обrрунтовані сумніви у їх законності... обраний Президентом України спосіб вирішення політико-правової кризи, яка виникла останнім часом, спотворює... конституційні принципи поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову та верховенства права", - йдеться в конституційному поданні.

На думку депутатів, Зеленський створив небезпечний прецедент - у майбутньому будь-яких осіб, призначених попередніми президентами, можна буде "відсторонити" чи "звільнити" таким самим чином.

"Відтак укази №607/2020, №79/2021, № 24/2021 є не лише антиконституційними, а й юридично-шкідливими для подальшого існування правової системи України, перетворюючи державний устрій в неправовий і недемократичний", - сказано в поданні.

Подання підписали 49 депутатів від "Батьківщини" та "Європейської солідарності".

Нагадаємо, в кінці грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного суду строком на два місяці, а у лютому продовжив його ще на місяць. Формальною причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення.

У КСУ заявили, що глава держави вийшов за межі своїх повноважень та закликали скасувати цей указ, пригрозивши президентові кримінальною відповідальністю.

Весь цей час Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним, але державна охорона все одно не пускає його на робоче місце.