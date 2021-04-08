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"Голос" зареєстрував законопроєкт про підтримку бізнесу на період локдауну

Проєкт закону передбачає звільнення від сплати ЄСВ та мораторій на планові неподаткові перевірки.

"Голос" зареєстрував законопроєкт про підтримку бізнесу на період локдауну
Фото: надано прес-службою партії «Голос»

Партія голос зареєструвала законопроєкт №5346 щодо підтримки бізнесу на період локдауну, що передбачає, зокрема, звільнення від сплати ЄСВ всіх підприємств, які змушені закритися на час карантину та мораторій на податкові та планові неподаткові перевірки. Про це повідомляє пресслужба партії.

«Третій за рік локдаун ставить під загрозу запас міцності як українських підприємств, так і працівників. Єдина запланована допомога від влади на сьогодні – разова виплата восьми тисяч гривень. Але закон тільки має вступити в силу. Цього недостатньо! Тому ми запропонували реальні механізми підтримки підприємців та виклали їх у нашому законопроєкті. Ми вимагаємо скликати позачергове засідання Верховної Ради, щоб ухвалити цей законопроєкт та інші рішення, необхідні для захисту країни від агресора, захисту громадян від коронавірусу, захисту підприємців і працівників від бідності та економічного занепаду», – зауважила лідерка партії «Голос» Кіра Рудик.

За словами Рудик, яка є співавторкою законопроєкту, Верховна Рада не вперше виконуватиме «домашню роботу» Уряду з екстреної допомоги у кризу.

«Ми закликаємо парламент об’єднатися та знайти вихід зі створеної Урядом кризи, зараз критично важливо підтримати підприємців та зберегти робочі місця. І Верховна Рада повинна це зробити», – наголосила лідерка «Голосу».

Зокрема, зареєстрований законопроєкт передбачає: звільнення від сплати ЄСВ для всіх підприємств, які змушені закритися на час карантину, у тому числі, за найманих працівників; мораторій на всі планові неподаткові перевірки; надання права місцевій владі за потреби зменшувати ставки місцевих податків і зборів; розширення можливості отримати обіцяні вісім тисяч гривень виплати від держави, якщо діяльність підприємства підпадає під визначений перелік не лише за основним КВЕДом, але й за першими п'ятьма.

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