Зеленський підписав "колекторський" закон, що забороняє шантажувати боржників

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює захист боржників за споживчими кредитами та вводить етичні норми для колекторів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

"Мій Закон про врегулювання простроченої заборгованості 4241 (так званий "колекторський закон") щойно підписано Президентом! Відтепер жодні погрози, неетична поведінка, порноколажі, кількагодинний автододзвін, взаємодія з третіми особами без їхньої згоди - заборонено!" - написала політикиня.

Нагадаємо, Рада на позачерговому засіданні 19 березня схвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №4241. За проголосували 274 парламентарі.

Документом вноситься заборона погрожувати та шантажувати боржників. Забороняється вводити в оману про розмір боргу, наслідки невиконання договору, дзвонити вночі та приховувати номер. Натомість, усі дані про колекторську компанію та її представника має бути повідомлено.

Згідно із законом, буде створено публічний Реєстр колекторських компаній. Його буде вести Національний банк. Усі колекторські компанії повинні будуть у ньому зареєструватися.

Нацбанк буде здійснювати нагляд за колекторами і їхньою поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян.