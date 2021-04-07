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​Трюдо запевнив Зеленського у непохитній підтримці України Канадою

"Знайте, що підтримка суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України ніколи не похитнеться".

​Трюдо запевнив Зеленського у непохитній підтримці України Канадою
Архівне фото
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив президента України Володимира Зеленського у непохитній підтримці Канадою України.

Про це Трюдо написав у Twitter у відповідь на повідомлення Зеленського.

Президент України подякував Трюдо за те, що "у важкі часи Канада завжди поруч з Україною". Він  додав, що допомога в отриманні Плану дій щодо членства в НАТО стане "важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів".

Крім того, Зеленський запросив Трюдо на саміт Кримської платформи 23 серпня.

"Дякуємо за дзвінок, Володимире. Завжди добре доторкнутися до основи та працювати над побудовою міцного партнерства між нашими двома країнами. Знайте, що підтримка Канадою суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України ніколи не похитнеться", - написав у відповідь прем'єр Канади.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів телефонну розмову з  Трюдо і закликав Канаду посприяти отриманню Україною ПДЧ в НАТО.

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що російська агресія переконала українців у необхідності вступу до Північноатлантичного альянсу. Президент Зеленський також зазначив, що розраховує на підтримку союзників щодо надання Україні ПДЧ у НАТО.

У стратегії розвитку НАТО до 2030 року відображено намір зміцнювати партнерство з країнами-сусідами, а також з близькими по духу демократичними країнами світу.

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