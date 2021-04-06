Український консул відвідав у СІЗО українок, затриманих у Дубаї за "голу фотосесію"

В МЗС уточнили, що було затримано не 11, а 12 дівчат.

Дубайська поліція затримала за порушення норм суспільної моралі не 11, як раніше повідомлялося, а 12 громадянок України, які знімалися оголеними на балконі апартаментів.

Про це повідомив "Укрінформу" прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він зазначив, що консул також провів зустріч з керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубая.

"Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру. Відповідно до законодавства ОАЕ, покаранням за вчинення такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією", - розповів Ніколенко.

За його інформацією, умови утримання громадянок України в слідчому ізоляторі прийнятні - вони забезпечені їжею, а консульство України підтримує зв'язок з їх рідними та тримає справу на контролі.

Нагадаємо, напередодні поліція Дубая повідомила про затримання 3 квітня жінок, серед яких - громадянки України, які знімалися оголеними на балконі.