Данія запровадила "ковід-паспорти" для відвідування громадських місць

Документ зможуть отримати ті, хто отримав щеплення або негативний результат тесту.

З вівторка, 6 квітня, влада Данії запровадила так звані "COVID-паспорти" для відвідування громадських місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державний портал охорони здоров'я країни.

Зазначається, що документ зможуть отримати ті, хто отримав щеплення проти коронавірусу, абі ті, хто отримав негативний результат тесту. Останній варіант діятиме протягом трьох днів.

На думку влади, введення "ковід-паспортів" дозволить країні швидше повернутися до нормального ділового та культурного життя.

З 6 квітня паспорт потрібно буде пред'являти в перукарнях, тату-салонах, а також - у парках розваг. А з 21 квітня при його наявності дозволяється відвідування відкритих веранд ресторанів і кафе, музеїв, художніх галерей і бібліотек.

З 6 травня COVID-паспорт дозволить відвідувати ресторани та кафе у закритих приміщеннях, а також театри, кінотеатри і фітнес-центри. А з 21 травня документ дозволити відвідувати спортивні заходи, криті приміщення у парках розваг, зоопарках, а також ігрові майданчики.

Нагадаємо, в кінці грудня минулого року Данія ввела сувору ізоляцію на Різдво та Новий рік, щоб обмежити поширення COVID-19.

У лютому цього року в Ізраїлі заявили, що введуть "зелений паспорт" для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу, або тих, хто вже перехворів на ковід. Власники такого документу зможуть відвідувати спортзали, басейни, виставки та жити у готелях.

У Всесвітній організації охорони здоров'я поки що висловлюються проти "ковід-паспортів". В організації пояснили, що поки невідомо, чи запобігає щеплення поширенню захворювання. Дискусії з питання запровадження "паспорту вакцинації" також тривають у Євросоюзі.

Раніше ЄС переглянув обмеження на в'їзд у Шенгенську зону з третіх країн. Критерії для відкриття кордонів стали більш жорсткими. Повідомлялося, що для так званих необхідних поїздок вимагатимуть свіжий негативний ПЛР-тест.

Пізніше президент Зеленський заявив, що Європа не відкриє свої кордони для тих, хто не пройде вакцинацію. Однак, на сьогодні поки невідомо, чи всі країни будуть вводити так звані COVID-паспорти. Пізніше, коли в Україні розпочалась кампанія з вакцинації, Зеленський підтримав запровадження "паспортів вакцинації", які почали вводити країни ЄС.