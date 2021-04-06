У Європейському медагентстві заявили про "очевидний зв'язок" між вакциною AstraZeneca і рідкими випадками тромбів

Відповідну інформацію в інтерв'ю надав представник EMA, але офіційний висновок поки не оприлюднили.

Між рідкими випадками появи тромбів у головному мозку та вакциною від коронавірусу AstraZeneca є зв'язок, але точні причини їх утворення досі невідомі. Відповідну заяву зробив представник Європейського медичного агентства, пише Reuters.

"На мій погляд, зараз ми можемо сказати, що, очевидно, є зв'язок з вакциною. Втім ми досі не знаємо, що виликає таку реакцію", – заявив у інтерв'ю IL Messaggero голова групи оцінки вакцин EMA Марко Кавалері.

За його словами, EMA скоро офіційно повідомить про цей зв'язок, але навряд орган цього тижня зможе вказати вік людей, яким слід робити щеплення препаратом. Зазначається, що він не навів доказів своїх тверджень.

Регулятор досліджує 44 випадки тромбозу венозного синусу головного мозку, які виявили серед 9,2 млн людей в Єврозоні, яких вакцинували AstraZeneca.

Всесвітня організація охорони здоров'я також підтримує вакцину. Минулого тижня EMA заявило, що поки не виявила конкретних факторів, як стать, вік чи попередні хвороби, котрі в комбінації з вакциною можуть призвести до порушень згортуваності крові. Тоді причинно-наслідковий зв'язок зі щепленням не було доведено.

Більшість зареєстрованих випадків тромбозу зафіксована у жінок молодого і середнього віку, але це не дозволило EMA зробити остаточний висновок, що ця категорія більше піддана ризикам. Очікується, що офіційний звіт оприлюднять у цю середу, 7 квітня.

Поки що Німеччина, Нідерланди і Франція призупинили щеплення молоді цим препаратом.

Нагадаємо, що 18 березня Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що не бачить будь-яких ознак того, що вакцина AstraZeneca може викликати тромби. 19 березня з подібною заявою виступила й Всесвітня організація здоров'я.

На початку квітня Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів Великої Британії повідомило, що виявило 30 випадків тромбозу у пацієнтів після щеплень вакциною від коронавірусу AstraZeneca. Загалом в країні цим препаратом повністю щепили більше 11 мільйонів людей. Водночас представники системи охорони здоров'я все рівно вважають, що переваги вакцини для запобігання COVID-19 набагато перевищують будь-який ймовірний ризик утворення тромбів.