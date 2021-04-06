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В Україні виявили ще 13 276 випадки коронавірусу, одужали 10 240 пацієнтів

Госпіталізовано 2 545 людей, 430 хворих з ковідом померли.

В Україні виявили ще 13 276 випадки коронавірусу, одужали 10 240 пацієнтів
Фото: EPA/UPG

Протягом 5 квітня в Україні провели 41 512 ПЛР-тестувань і виявили 13 276 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 508 дітей та 338 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За минулу добу госпіталізовано 2 545 осіб з ковідом, одужали 10 240 пацієнтів, 430 - померли від ускладнень коронавірусної недуги.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована в Одеській (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 769 164 особи, 1 362 379 із них одужали, 35 017 померли.

Нагадаємо, днем раніше в Україні виявили 10 179 нових випадків ковіду.

Раніше KSE спрогнозувала стабілізацію захворюваності на ковід в Україні протягом двох тижнів.

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