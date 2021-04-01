KSE спрогнозувала стабілізацію захворюваності на ковід в Україні протягом двох тижнів

Цього тижня Україна вже вийшла на третє місце за рівнем смертності серед великих країн Європи.

Захворюваність на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні стабілізується протягом найближчих двох тижнів. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Завантаженість ресурсів медичної системи продовжує зростати, але вже меншими темпами. Темпи зростання госпіталізацій впали вдвічі - до 6% за тиждень. Розрив між кількістю госпіталізованих та виписаних також скоротився вдвічі й становить 15%" - сказав Ганиченко під час пресбрифінгу в Києві 1 квітня.

Водночас за кількістю виявлених випадків на 100 тис. населення Україна вийшла на максимальний європейський рівень, що спостерігався протягом осінньої хвилі.

"Україна традиційно в п'ятірці великих країн Європи з найбільш критичною ситуацією з COVID-19 (Чехія, Польща, Швеція, Україна, Румунія). В Україні рівень тестувань і коефіцієнт виявлення випадків - одні з найгірших у Європі. Цього тижня Україна вже вийшла на третє місце за рівнем смертності серед великих країн Європи", - сказав він.

Експерт додав, що добова кількість померлих у країні продовжує зростати і вже на третину перевищує середню кількість померлих у попередній хвилі.

"Ми очікуємо, що смертність продовжить зростати ще орієнтовно два тижні. (...) За середнім сценарієм, до кінця червня 2021 року ми можемо очікувати до 55 тис. померлих (сумарно з початку пандемії). У другому кварталі 2021 року очікується така сама кількість померлих, як за 2020 рік. Якщо говорити про діапазон, то з початку 2020 року до кінця червня 2021 року слід очікувати від 40 до 75 тис. померлих", - сказав Ганиченко.

Крім того, в KSE рекомендують запровадити посилені карантинні обмеження в Хмельницькій області, де один із найбільших рівнів госпіталізацій.

Нагадаємо, останні два дні в Україні добова летальність від ковіду б’є рекорди. Також значно зріс рівень госпіталізацій. МОЗ також прогнозує, що захворюваність зростатиме протягом найближчих двох тижнів.