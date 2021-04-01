Гроші для медиків. Скільки отримують лікарі в Києві і від чого це залежить

Проаналізувавши звіти київських міських лікарень, ми з’ясували, що є заклади, де середня зарплата лікарів – 23 тис. грн (тут і далі всі цифри – до вирахування податків). А є міські лікарні, де рівень зарплат лікарів – 7 тис. грн. Аналогічно медсестри у Києві мають зарплати від 7 до 13 тисяч залежно від закладу, санітарки – від 5 до 10 тисяч.

Так, підвищити зарплати медикам у більшості закладів могло б їхнє керівництво – головні лікарі. Для цього не треба ні милості міністра, ні рішень уряду, ні спеціальних законів.

Сьогодні ми хочемо присвятити увагу темі, якою дуже часто маніпулюють політики: рівень зарплат медичних працівників. Цю тему дуже любить міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який весь час на ефірах обіцяє підвищення зарплати лікарям і навіть ввів надбавку, “пакет з пакетами” , але жодного разу у своїх публічних виступах не згадав, що вже зараз у багатьох закладів є можливість підняти зарплати персоналу.

Рік тому, 1 квітня 2020-го, в Україні стартував другий етап реформи охорони здоров’я . І які б дивні заяви періодично не робив наш президент, реформа відбулася. Гроші ходять за пацієнтом, а заклади отримують гроші за надані послуги.

Порадуємо тих, хто переживав, що через реформу звільнять 50 тисяч медиків. За даними електронної системи охорони здоров’я, з квітня 2020 року по лютий 2021-го їх стало більше. Лікарів первинної ланки в електронній системі охорони здоров’я – на 555, лікарів спеціалізованої медичної допомоги – на 3 435, а медичного персоналу – більше на 2 576 працівників.

Проте середній по країні рівень зарплат медиків лишається не дуже радісним – це 11 тисяч для лікарів, 9 тисяч для середнього медперсоналу (медсестри, парамедики, фельдшери), 7 тисяч для молодшого медперсоналу – санітарок.

Є дві основні причини, чому зарплати медиків низькі.

Перша причина – глобальна, це недофінансування системи охорони здоров’я. 6% ВВП на медицину як не було, так і немає. Від загальної кількості грошей залежить вартість конкретних медичних послуг, а від їхньої вартості не напряму, але залежить і розмір зарплат.

Друга причина менш очевидна, але не меш важлива – керівники закладів часто не бачать потреби підвищувати платню своїм співробітникам. Це стосується навіть дуже успішних закладів, які мають хороший прибуток і великі залишки на рахунках.

Щоб побачити, як це працює, ми попросили НСЗУ надати нам звіти низки київських міських лікарень (усі цифри у звітах подано станом на кінець минулого року). Також зазначимо, що саме завдяки тому, що відбулася реформа, дані про надходження та видатки лікарень стали відкритими і ми можемо їх аналізувати. А лікарі та інші працівники деяких закладів мають підставу поговорити зі своїм керівництвом про перегляд зарплат.

Вивчивши звіти, ми з’ясували багато цікавого. (Усі дані можна подивитися в кінці статті).

Найбільше платить своїм лікарям керівництво лікарні №4 на вулиці Солом’янській: середній рівень – 23,6 тис. грн. Також тут найвищий рівень зарплат для середнього медичного персоналу – 13,8 тис. грн – і молодшого медичного персоналу (санітарок) – 10,7 тис. грн, тоді як в деяких інших київських закладах санітарки отримують удвічі менше.

Четверта лікарня – ковідна, тобто у 2020 році мала додаткові ковідні пакети від НСЗУ, що дозволило заробити більше грошей. Але це не єдина ковідна лікарня в Києві і не перша за розміром надходжень. Її загальні надходження – 231,2 млн грн, безпосередньо за Програмою медичних гарантій від НСЗУ вона отримала 85,3 млн грн (усі цифри, нагадую, станом на грудень минулого року).

Тим часом Олександрівська лікарня отримала за ПМГ удвічі більше, 162,1 млн грн, і станом на грудень мала залишок на рахунках 36,4 млн грн. Утім рівень зарплат лікарів в Олександрівці – 17,5 тис. грн. Тобто нижчий, ніж у лікарні №4, яка отримує менше грошей.

Лікарня №1 отримала від НСЗУ майже стільки, скільки лікарня №4 – 88,2 млн грн. На рахунках у неї станом на кінець року лежав залишок 25,9 млн грн. При цьому середня зарплата лікаря – 9,2 тис. грн, медсестри – 5,7 тис. грн, санітарки – 5,7 тис. грн.

У лікарні №3 залишок на рахунку – 31 млн грн, при цьому лікарі заробляють ледь не найменше – 7,6 тис. грн. У лікарні №8 залишок – 24,7 млн грн, середня зарплата лікаря – 12 тис. грн. У лікарні №6 залишок на рахунку – 22,5 млн грн, середня зарплата лікаря – 12,5 тис. грн.

У київській лікарні №17 залишок на рахунку – 5,6 млн грн, лікарі заробляють у середньому 8,1 тис. грн. У лікарні №18 залишок на рахунку – 6,9 млн грн, середня зарплата лікаря – 10 тис. грн. У лікарні №10 на рахунках лежало 9,5 млн грн, середня зарплата лікаря – 10 тис. грн. У лікарні №12 трошки вищий рівень зарплат – 15 тис. у лікарів, але й залишок на рахунку чималий – 11,5 млн грн.

Фото: Макс Требухов

В.о. голови НСЗУ Андрій Віленський говорить, що якщо на рахунку лікарні накопичуються гроші, вони мають бути направлені на підвищення зарплат і покращення якості послуг: “Це фактичний нерозподілений прибуток, тобто ресурс для покращення якості надання медичних послуг і підвищення рівня заробітної плати медперсоналу. Керівництво закладу має донести цю інформацію до свого власника і за погодженням з ним вносити зміни до фінплану”.

Як має відбуватися підвищення зарплат медиків? Керівництво лікарні звертається до свого власника (місцевої влади) і просить внести зміни у колективний договір закладу і у фінансовий план, щоб збільшити зарплати персоналу. Якщо головний лікар цього не робить, тоді збирається колектив і вимагає від нього внести зміни в колективний договір, який потім головний лікар також має затвердити з власником разом з новим фінпланом. Або принаймні головний лікар має пояснити колективу, чому підвищення зарплат неможливе.

Андрій Віленський говорить, що практично в усіх лікарнях, законтрактованих на велику кількість пакетів, є умови для того, щоб підвищити заробітну плату. Станом на січень на рахунках закладів було накопичено майже 17 млрд грн. Це 17% від коштів, які НСЗУ виплатила закладам у 2020 році. З усіх закладів, які уклали договори з НСЗУ, 57% мають на своїх рахунках більше ніж мільйон.

Це те, про що лікарям не розкаже міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Ми також запитали в голови парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, чому багато головних лікарів не поспішають піднімати зарплати своїм працівникам, зберігаючи великі залишки на рахунках.

“Деякі найбільш непорядні головні лікарі розміщують ці гроші на депозитах, – говорить Радуцький. – Було в нас кілька таких кейсів в Одеській області, в інших областях також. Дехто починає купляти на ці гроші обладнання, потреба в якому дуже сумнівна, замість того, щоб підняти зарплати. Лікарів потрібно навчити, що вони мають вимагати підписання колективного договору і дуже уважно дивитися, що там написано. Бо, на жаль, у країні багато головних лікарів старого зразка, які десятиліттями привчали колектив ні з чим не сперечатися. Був випадок у Закарпатській області: колектив скаржиться, що 4 місяці невиплати зарплат. А виявилося, що головний лікар розмістив 11 мільйонів на депозиті”.

В НСЗУ кажуть, що сама по собі практика розміщення залишку на депозитах - нормальна, але лише в тому випадку, якщо всі проблеми в закладі вже вирішені, зарплати персоналу підняті, а послуги надаються на належному рівні.

***

За цей рік ми чули багато історій про те, як виглядає реформа в українських лікарнях. Кожен заклад отримав інструмент для того, щоб заробити більше грошей, надаючи послуги. Проте використали вони цей інструмент дуже по-різному: одні – за призначенням, інші – щоб пояснювати свої помилки і небажання щось робити.

Але що цікаво – по-різному користуються реформою і пацієнти, для яких вона була зроблена в першу чергу. Значною мірою це пов’язано з комунікаційним провалом у виконанні МОЗ, про що ми вже писали раніше. Але є також і суто людський фактор: у ситуації, коли треба боротися за своє право на медичні послуги, особливо безоплатні, пацієнти часто пасують, боячись конфліктувати з персоналом.

Персонал же боїться конфліктувати з керівництвом, яке десятиліттями вибудовувало у своїх закладах феодальну систему відносин. З одного боку, зрозуміло: ми не можемо очікувати від людей, що всі вони будуть боротися за свої права – на послуги, на нормальну оплату праці тощо. Але з іншого боку, без критичної маси людей, готових до цієї боротьби, ситуація не буде змінюватися ще дуже довго. Як для лікарів, так і для пацієнтів.

Фото: Сергей Нужненко Акція медиків кілька років тому. Багато хто з керівників лікарень був проти реформи в тому числі через її прозорість і відкриту звітність. Підлеглих залякували скороченнями

Дані по лікарнях станом на грудень 2020

Олександрівська клінічна лікарня м.Києва

Надходження – 338,6 млн грн (це всі гроші, які отримав заклад з різних джерел – за Програмою медичних гарантій, як співфінансування від місцевої влади, а також благодійні внески, в тому числі отримані в натуральному вигляді - наприклад, обладнання, передане благодійниками на баланс лікарні – LB.ua).

З них ПМГ – 162,1 млн грн

Баланс – 36,4 млн грн

Середньомісячні – 12,9 тис. грн (1676 працівників)

Керівники – 36,7 тис. грн (4 працівники)

Керівники структурних підрозділів – 14,8 тис. грн (55 працівників)

Лікарі – 17,5 тис. грн (303 працівники)

Середній медичний персонал – 13,5 тис. грн (607 працівників)

Молодший медичний персонал – 10,4 тис. грн (404 працівники)

Інші працівники – 10,1 тис. грн (303 працівники)

Київська міська клінічна лікарня №1, Харківське шосе

Надходження – 170,8 млн грн

З них ПМГ – 88,2 млн грн

Баланс – 25,9 млн грн

Середньомісячні – 8,5 млн грн (910 працівників)

Керівники – 26 тис. грн (6 працівників)

Керівники структурних підрозділів – 16,6 тис. грн (33 працівники)

Лікарі – 9,2 тис. грн (206 працівників)

Середній медичний персонал – 9,4 тис. грн (290 працівників)

Молодший медичний персонал – 5,7 тис. грн (242 працівники)

Інші працівники – 7,4 тис. грн (133 працівники)

Київська міська клінічна лікарня №3, вулиця Петра Запорожця

Надходження – 128,3 млн грн

З них ПМГ – 74,6 млн грн

Баланс – 31 млн млн грн

Середньомісячні – 10 тис. грн (803 працівники)

Керівники – 31,8 тис. грн (6 працівників)

Керівники структурних підрозділів – 17,3 тис. грн (27 працівників)

Лікарі – 7,6 тис. грн (242 працівники)

Середній медичний персонал – 9,3 тис. грн (290 працівників)

Молодший медичний персонал – 6,8 тис. грн (232 працівники)

Київська міська клінічна лікарня №4, вулиця Солом’янська

Надходження - 231,2 млн грн

З них ПМГ - 85,3 млн грн

Баланс - 4,5 млн грн

Середньомісячні - 14,7 тис. грн (759 працівників)

Керівники - 47 тис. грн (8 працівників)

Керівники структурних підрозділів - 34,3 тис. грн (21 працівник)

Лікарі - 23,6 тис. грн (132 працівники)

Середній медичний персонал - 13,8 тис. грн (237 працівників)

Молодший медичний персонал - 10,7 тис. грн (169 працівників)

Інші працівники - 9,9 тис. грн (192 працівники)

Київська міська клінічна лікарня №5, вулиця Відпочинку (заклад надав лише часткові дані)

Надходження - 81,137 млн грн

З них ПМГ - 45 млн грн

Баланс - 0

Середньомісячні - 0

Керівники - 0

Керівники структурних підрозділів - 0

Лікарі - 0

Середній медичний персонал - 0

Молодший медичний персонал - 0

Інші працівники - 0

Київська міська клінічна лікарня №6, вулиця Любомира Гузара

Надходження - 96,1 млн грн

З них ПМГ - 77,1 млн грн

Баланс - 22,5 млн грн

Середньомісячні - 8,5 тис. грн (881 працівник)

Керівники - 32,6 тис.грн (4 працівника)

Керівники структурних підрозділів - 17,9 тис. грн (31 працівник)

Лікарі - 12,3 тис. грн (167 працівників)

Середній медичний персонал - 9,4 тис. грн (276 працівників)

Молодший медичний персонал - 2,9 тис. грн (272 працівники)

Інші працівники - 10,3 тис. грн (131 працівник)

Київська міська клінічна лікарня №7, вулиця Котельникова

Надходження - 83,9 млн грн

З них ПМГ - 28,5 млн грн

Баланс - 7,6 млн грн

Середньомісячні - 11,2 тис. грн (310 працівників)

Керівники - 29,6 тис. грн (5 працівників)

Керівники структурних підрозділів - 17,6 тис. грн (14 працівників)

Лікарі - 15 тис. грн (56 працівників)

Середній медичний персонал - 10,2 тис. грн (108 працівників)

Молодший медичний персонал - 8,7 тис. грн (70 працівників)

Інші працівники - 9,2 тис. грн (47 працівників)

Київська міська клінічна лікарня №8, вулиця Кондратюка

Надходження - 88,5 млн грн

З них ПМГ - 54,6 млн грн

Баланс - 24,7 млн грн

Середньомісячні - 5,2 тис. грн (1702 працівники)

Керівники - 29,4 тис. грн (6 працівників)

Керівники структурних підрозділів - 15,4 тис. грн (62 працівники)

Лікарі - 12 тис. грн (177 працівників)

Середній медичний персонал - 9,4 тис. грн (348 працівників)

Молодший медичний персонал - 7,1 тис. грн (246 працівників)

Інші працівники - 643 грн (863 працівника) (дані виглядають дивними, але так вказано у звіті - LB.ua)

Київська міська клінічна лікарня №9, вулиця Ризька

Надходження - 161,9 млн грн

З них ПМГ - 64,4 млн грн

Баланс - 16,1 млн грн

Середньомісячні - 12 тис. грн (загалом 641 працівник)

Керівники - 24,1 тис. грн (6 працівників)

Керівники структурних підрозділів - 49,1 тис. грн (19 працівників)

Лікарі - 8,8 тис. грн (117 працівників)

Середній медичний персонал - 12,8 тис. грн (242 працівники)

Молодший медичний персонал - 10,1 тис. грн (169 працівників)

Інші працівники - 9,2 тис. грн (88 працівників)

Київська міська клінічна лікарня №10, Голосіївський проспект

Надходження - 48,1 млн грн

З них ПМГ - 27,4 млн грн

Баланс - 9,5 млн грн

Середньомісячні - 8,8 тис. грн (377 працівників)

Керівники - 17,4 тис. грн (4 працівники)

Керівники структурних підрозділів - 14,8 тис. грн (17 працівників)

Лікарі - 10,1 тис. грн (60 працівників)

Середній медичний персонал - 9,8 тис. грн (137 працівників)

Молодший медичний персонал - 6,5 тис. грн (101 працівник)

Інші працівники - 6,7 тис. грн (58 працівників)

Міська клінічна лікарня №11, вулиця Рогозівська

Надходження - 24,7 млн грн

З них ПМГ - 16,3 млн грн

Баланс - 1,5 млн грн

Середньомісячні - 9,3 тис. грн (249 працівників)

Керівники - 15,2 тис. грн (3 працівники)

Керівники структурних підрозділів - 13,3 тис. грн (15 працівників)

Лікарі - 11,6 тис. грн (46 працівників)

Середній медичний персонал - 9,6 тис. грн (90 працівників)

Молодший медичний персонал - 6,5 тис. грн (57 працівників)

Інші працівники - 7,6 тис. грн (38 працівників)

Міська клінічна лікарня №12, вулиця Підвисоцького

Надходження - 432,8 млн грн

З них ПМГ - 66,2 млн грн

Баланс - 11,5 млн грн

Середньомісячні - 12,2 тис. грн (888 працівників)

Керівники - 48,5 тис. грн (4 працівники)

Керівники структурних підрозділів - 23,7 тис. грн (30 працівників)

Лікарі - 15,1 тис. грн (203 працівники)

Середній медичний персонал - 12,9 тис. грн (304 працівники)

Молодший медичний персонал - 7,9 тис. грн (241 працівник)

Інші працівники - 10 тис. грн (106 працівників)

Київська міська клінічна лікарня №15, вулиця Сковороди

Надходження - 36,7 млн грн

З них ПМГ - 21,3 млн грн

Баланс - 1,1 млн грн

Середньомісячні - 7,8 тис. грн (411 працівників)

Керівники - 50,4 тис. грн (3 працівники)

Керівники структурних підрозділів - 13,6 тис. грн (13 працівників)

Лікарі - 7,4 тис. грн (75 працівників)

Середній медичний персонал - 8,9 тис. грн (144 працівники)

Молодший медичний персонал - 6,3 тис. грн (127 працівників)

Інші працівники - 5,1 тис. грн (49 працівників)

Київська міська клінічна лікарня №17, Лабораторний провулок

Надходження - 50,1 млн грн

З них ПМГ - 19 млн грн

Баланс - 5,6 млн грн

Середньомісячні - 7,8 тис. грн (457 працівників)

Керівники - 25,9 тис. грн (4 працівники)

Керівники структурних підрозділів - 14,2 тис. грн (19 працівників)

Лікарі - 8,1 тис. грн (110 працівників)

Середній медичний персонал - 7,6 тис. грн (175 працівників)

Молодший медичний персонал - 6,3 тис. грн (102 працівники)

Інші працівники - 6,9 тис. грн (47 працівників)

Київська міська клінічна лікарня №18, бульвар Тараса Шевченка

Надходження - 52,3 млн грн

З них ПМГ - 31,9 млн грн

Баланс - 6,9 млн грн

Середньомісячні - 7,9 тис. грн (581 працівник)

Керівники - 38,4 тис. грн (4 працівники)

Керівники структурних підрозділів - 37,7 тис. грн (19 працівників)

Лікарі - 10 тис. грн (99 працівників)

Середній медичний персонал - 7,3 тис. грн (186 працівників)

Молодший медичний персонал - 5,4 тис. грн (166 працівників)

Інші працівники - 4,5 тис. грн (107 працівників)