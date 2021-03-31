Компанія Pfizer заявила про 100%-ву ефективність своєї вакцини серед підлітків.

Про це йдеться в пресрелізі за підсумками третьої стадії клінічних досліджень, в яких взяли участь 2 260 неповнолітніх американців у віці від 12 до 15 років.

Дослідники зафіксували 18 випадків COVID-19 серед групи плацебо і жодного - серед тих, кому кололи вакцину.

"Pfizer і BioNTech сьогодні оголосили, що в ході третьої фази випробувань на підлітках у віці від 12 до 15 років без попередніх ознак інфікування SARS-CoV-2 вакцина BNT162b2 продемонструвала 100%-ву ефективність та сильну імунну реакцію", - йдеться в заяві.

Щеплення діти перенесли добре. За ними продовжать спостерігати ще два роки, щоб переконатися у відсутності безпеці для здоров'я в довгостроковому періоді та зафіксувати, як довго вакцина захищатиме від ковіду.

Дослідники зараз проводять клінічні випробування на дітях у віці від 6 місяців до 11 років. На минулому тижні почали щеплювати групу дітей 5-11 років, на наступному тижні плануються вакцинувати групу 2-5 років.

Нагадаємо, що найближчими тижнями Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer в межах програми справедливого розподілу вакцин COVAX, а до червня - ще 1 млн доз.

Український МОЗ поки що не планує вакцинувати підлітків.