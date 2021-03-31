Назвали війну війною: Рада ухвалила заяву про ескалацію російсько-українського конфлікту
Назвали війну війною: Рада ухвалила заяву про ескалацію російсько-українського конфлікту
Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині
Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині
На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины
На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины
"Приватну армію" Семенченка здав один із її членів
"Приватну армію" Семенченка здав один із її членів
Польща з 30 березня змінює режим в’їзду в країну
Польща з 30 березня змінює режим в’їзду в країну
Нова воєнна доктрина. Яку стратегію оборони реалізовуватиме Україна
Нова воєнна доктрина. Яку стратегію оборони реалізовуватиме Україна
Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
Поліція заявила про затримання банди спортсменів-грабіжників на чолі з чемпіоном світу з кікбоксингу
Поліція заявила про затримання банди спортсменів-грабіжників на чолі з чемпіоном світу з кікбоксингу
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Заборону пасажирських перевезень на Закарпатті продовжили до 5 квітня

Рішення ухвалила регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Заборону пасажирських перевезень на Закарпатті продовжили до 5 квітня
Фото: pershij.com.ua

У Закарпатській області до 5 квітня продовжили обмеження на пасажирські перевезення автомобільним і залізничним транспортом. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це ввечері 30 березня повідомила пресслужба Закарпатської обласної державної адміністрації.

"Продовжити до 5 квітня 2021 року обмеження, введені рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 23 березня 2021 року № 7 щодо здійснення на території області регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним і залізничним транспортом", - сказано в повідомленні.

За даними МОЗ, за останню добу на Закарпатті виявили 370 нових випадків COVID-19. Область входить до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку на Закарпатті, а також Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській областях, продовжено до 6 квітня включно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також