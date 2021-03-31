Заборону пасажирських перевезень на Закарпатті продовжили до 5 квітня

У Закарпатській області до 5 квітня продовжили обмеження на пасажирські перевезення автомобільним і залізничним транспортом. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це ввечері 30 березня повідомила пресслужба Закарпатської обласної державної адміністрації.

"Продовжити до 5 квітня 2021 року обмеження, введені рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 23 березня 2021 року № 7 щодо здійснення на території області регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним і залізничним транспортом", - сказано в повідомленні.

За даними МОЗ, за останню добу на Закарпатті виявили 370 нових випадків COVID-19. Область входить до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку на Закарпатті, а також Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській областях, продовжено до 6 квітня включно.